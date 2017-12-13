Taşıt kredisi düzenlemesi sektöre nasıl yansır?

Taşıt kredilerinde kredi tutarı, araç değeri 100,000 TL'nin altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak şekilde değiştirildi. Peki bu durum sektöre nasıl yansıyacak? Beklentiler ne yönde? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genel Sekreteri Özgür Tezer, sozcu.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Bankaların kredi işlemleri yönetmeliğinde konut, taşıt ve tüketici kredilerine dair sınırlamaları içeren 12/A maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri 100,000 TL'nin altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak. Nihai fatura değerine ilişkin bu tutar daha önce 50,000 TL olarak uygulanıyordu.

Bu oran, nihai fatura değeri 100,000 TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin 100,000 TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100,000 TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak. Peki bu durum sektöre nasıl yansıyacak?

SATIŞLARA OLUMLU YANSIR

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genel Sekreteri Özgür Tezer söz konusu düzenlemenin araç satışlarına olumlu yansıyacağını söyledi.

‘KREDİ KULLANIMLARI YÜZDE 50-55 SEVİYESİNDE’

Sözlerine BDDK’nın 2013 yılında kredilerle alakalı yaptığı düzenlemeyi hatırlatarak başlayan Tezer, “O düzenlemeyle taşıt kredilerine 50 bin TL limiti getirildi.” dedi. “50 bin TL aracın fatura bedeli. Yani mal bedeli artı KDV olarak söylüyorum. ÖTV yok bunun içinde.” açıklamasında bulunan Tezer, “O rakam üzerinden de ‘yüzde 30 peşinat vereceksin' dediler. 50 binin üzerinde bir araç alacaksan da yüzde 50'sini peşin vermek zorundasın demişlerdi.

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Şimdi tabi bu önemli sıkıntıya sebep oldu. Çünkü yüzde 70'lere yakın bir kredi kullanım oranı vardı bu kanun öncesi. Şu anda kredi kullanımları yüzde 50-55 seviyelerine düştü. Bizim araştırma şirketi ile yaptırdığımız anketlerde çıkan rakamlar bunlar. Tabi kredi kullanım oranları düştükçe de perakende satış oranları düştü. Daha çok filo şirket alımları, araç kiralama alımları şeklinde satışlar oldu. Perakende olmayınca özellikle yetkili satıcılar açısından da önemli bir gelir kaybı yarattı bu.” ifadelerini kullandı.

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‘SIFIR PİYASASI RAHATLAR’

Yeni düzenlemenin ne getireği konusunda da açıklamalar yapan Özgür Tezer, “Sıfır piyasasında bir hayli bizi rahatlatır. Çünkü fatura bedeli 100 bin lira demek, vergileri de üzerine koyduğunuzda 160-170 bin liraya kadar kredi kullanım oranlarını serbest bırakmanız demek. Daha doğrusu kredi kullanma imkânını artırmış oluyor. Perakende alım yapacak tüketici artık çok daha rahat kredi kullanarak araç alımı yapabilir. Son dönemde de kur artışları sebebiyle araç fiyatları artmıştı. Bu düzenleme de hepimize çok büyük bir fayda sağlamış olacak.” dedi.