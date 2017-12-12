TAV’ın Sabiha Gökçen’e ilgisi sürüyor

TAV Havalimanları Holding Malaysia Airports Holdings'in hisse satmasının gündemde olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilgilerinin sürdüğünü; ayrıca Kırgızistan da dahil olmak üzere yurtdışında da yeni yatırımlar için çalıştıklarını söyledi.

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen’de hisse satışı ihalesine katılmak istediklerini ve ihalenin Eylül’de olabileceğini söylemişti.

Şener, söz konusu sürenin geçmesinin ardından ihaleye yönelik ilgileri ile ilgili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Dinamikler değişiyor ama mutlaka ilgileneceğiz… Satışla ilgili JP Morgan’ın yetkilendirildiğini duyuyoruz. Satış ilk çeyrekte planlanıyor” dedi.

Yurtdışında da yeni yatırımlar için çalıştıklarını söyleyen Şener, potansiyel ülkelerden birinin Kırgızistan olduğunu söyledi.