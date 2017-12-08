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TBB kritik raporu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 azalarak 762 bin oldu.

16:258 Aralık 2017
Ekonomi
TBB kritik raporu yayımladı
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 azalarak 762 bin oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ekim 2017 Raporu'na göre; Ocak-Ekim 2017 döneminde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 azalarak 762 bin oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde %4,9 artarak 632 bin kişiye düştü.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren toplam kişi sayısı ise yılın 10 aylık döneminde 2016'nın aynı dönemine göre %0,1 artarak 1,1 milyon kişi oldu.

nbbk

Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı* (bin kişi)

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