TCMB ihalelerinde toplam tutar 250 milyon dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün dördüncü kez gerçekleştirdiği vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde gerçekleşen tutar toplam 250 milyon dolar oldu.

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TCMB’nin bir ay vadeli ihalesine 222 milyon dolar teklif gelirken 150 milyon dolar verildi. Bir ay vadede ortalama vadeli kur ise 3.9376 olarak gerçekleşti. İhalede en düşük kur 3.9323, en yüksek kur ise 3.9421 oldu.

TCMB’nin üç ay vadeli ihalesine ise bugün 148 milyon dolar teklif gelirken 100 milyon dolar verildi. Bir ay vadede ortalama vadeli kur ise 4.0155 olarak gerçekleşti. İhalede en düşük kur 4.0103, en yüksek kur ise 4.0219 oldu.

TCMB reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla kısa süre önce döviz kuru riski korumasını sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamıştı.