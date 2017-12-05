TCMB Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

TCMB tarafından yayımlanan Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda şunlar yer aldı:
*Kasım’da enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda fiyatlarından geldi
*Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam etmiştir
*Temel mal enflasyonu Türk lirasındaki birikimli değer kaybına bağlı olarak dayanıklı tüketim malları öncülüğünde artış eğilimini sürdürdü
*Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu temel mal grubu kaynaklı olarak yükselmiş, ana eğilimi ise yüksek seviyesini korudu
*Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu temel mal grubu kaynaklı olarak yükselmiş, ana eğilimi ise yüksek seviyesini korumuştur
*TL’deki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi