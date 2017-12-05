TCMB Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) tarafından yayımlanan kasım ayı fiyat gelişmleri raporuna göre, Kasım'da enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda fiyatlarından geldi.

TCMB tarafından yayımlanan Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda şunlar yer aldı:

*Kasım’da enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda fiyatlarından geldi

*Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam etmiştir

*Temel mal enflasyonu Türk lirasındaki birikimli değer kaybına bağlı olarak dayanıklı tüketim malları öncülüğünde artış eğilimini sürdürdü

*Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu temel mal grubu kaynaklı olarak yükselmiş, ana eğilimi ise yüksek seviyesini korudu

*Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu temel mal grubu kaynaklı olarak yükselmiş, ana eğilimi ise yüksek seviyesini korumuştur

*TL’deki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi