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Tekfen İnşaat’in iştirakinden dev anlaşma

Tekfen İnşaat'ın iştiraki, Kazakistan'da Tengiz Petrol Sahası kapsamında 438 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

11:0224 Kasım 2017
Ekonomi
Tekfen İnşaat’in iştirakinden dev anlaşma
Tekfen İnşaat'ın iştiraki, Kazakistan'da Tengiz Petrol Sahası kapsamında 438 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

REUTERS

Tekfen Holding, bağlı şirketi Tekfen İnşaat’ın yüzde 50 hissedar olduğu Gate İnşaat’ın, Tengizchevroil ile Kazakistan’da 438 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Tekfen Holding’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, sözleşme Kazakistan’ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında “Gelecek Gelişim Projesi – Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı işlerine yönelik imzalanırken, söz konusu işlerin 55 ayda tamamlanması planlanıyor.

Tekfen Holding hisseleri 15.37 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 10.36’da yüzde 1.67 primle 15.26 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 0.2 düşüşte.

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