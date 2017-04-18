Tekin Acar satılıyor

Tekin Acar Kozmetin'in Sephora tarafnıdan devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkan Tekin Acar geçen ocak ayında yaptığı açıklamada sektördeki durumun bir yansıması olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini söylemişti. Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar” diye konuşmuştu. Acar, 2017’de açılacak 10 yeni AVM’de mağaza açmak için yaptığı kontratlardan dokuzunu da sektörd eki mevcut durum nedeniyle iptal ettiğini söylemişti. 26 ilde 79 mağazası olan Tekin Acar Kozmetik 1980’li yılların ortasından beri sektörde faaliyet gösteriyor.

RAKAMLARLA SEPHORA

Fransız kozmetik devi Sephora’nın portföyünde 17 bin ürün bulunuyor. Şirketin Paris Champs Elysees’deki mağazasına her yıl 6 milyon ziyaretçi geliyor. Fransa’da 300 dünya genelinde 1700 mağazası olan Sephora’nın 25 bin çalışanı bulunuyor.