Teknosa 2016'da 160.6 milyon lira zarar açıkladı. Şirket 2015 yılını da 94.6 milyon lira zararla tamamlamıştı.

Teknosa 160 milyon TL zarar etti

Teknosa 2016'da 160.6 milyon lira zarar açıkladı. Şirket 2015 yılını da 94.6 milyon lira zararla tamamlamıştı.

Teknosa’nın KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2016 hasılatı ise yüzde 4 düşüşle 3.07 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket 2017 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada ise, 2017 yılı cirosunun 2016’ya yakın seviyede gerçekleşmesini, FAVÖK marjında ise geçen yıla göre bir düzelme öngördüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Benzer mağaza satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörmekteyiz. Öte yandan, 2016 yılı 3. çeyreği içinde mağaza ağının gözden geçirilip optimize edilmesi nedeniyle toplam net satış alanında yaşanan daralma ve 2017 yılında da 116,000 metrekare seviyesinde, 2016 yıl sonuna yakın bir seviyenin korunacak olması sebebiyle, 2017 yılı cirosunun, 2016 yılına yakın bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz” denildi.

REUTERS