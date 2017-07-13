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TeknoSA’ya Bilişim 500’de 2 ödül

TeknoSA, “Bilişim 500”den 2 ödülle birden döndü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında ikincilik ödülü alan TeknoSA, Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde ise birincilik ödülüne layık görüldü.

14:3713 Temmuz 2017
Ekonomi
TeknoSA’ya Bilişim 500’de 2 ödül
TeknoSA, “Bilişim 500”den 2 ödülle birden döndü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında ikincilik ödülü alan TeknoSA, Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde ise birincilik ödülüne layık görüldü.

TeknoSA, bu yıl 18'inci kez gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırması sonucunda 2 ödüle birden layık görüldü. BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın sonuçlarının açıklandığı gecede TeknoSA, Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında ikincilik, Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde ise birincilik ödülünün sahibi oldu.

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Bilişim sektörü yöneticilerinin yanı sıra STK Başkanları, kamu görevlileri ve basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilen törende, TeknoSA adına ödülleri TeknoSA Satış Direktörü Tansel Tuzcu ve TeknoSA Tedarik Zinciri Direktörü Kayhan Ozar aldı. Gecede bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi açıklandı.

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