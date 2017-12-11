Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını Türk şirketi üretecek!

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını Türk şirketi Gersan Elektrik üretecek. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Serdar Şalcı yeni üret ecekleri hızlı şarj istasyonundan bahsederek, “15 ile 30 dakika arasında aracın yüzde 80’nine varan batarya kapasitesini doldurabilmiş olacak” dedi.

Elon Musk'ın kurucu ortağı ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla Motors ile geçtiğimiz günlerde masaya oturan Gersan Elektrik, DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tesla araçlarını şarj etmek için kullanılan süperşarj istasyonlarını üretmeye hazırlanan Gersan Elektrik'in Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Serdar Şalcı, Tesla ile görüşme hikâyesinin elektrikli otomobil kullanıcıları aracılığıyla başladığını ifade ederek, “Otomobil firmalarıyla sürekli temas halindeydik. Bunlardan bir tanesi de Tesla kullanıcılarıydı. Aynı şekilde Tesla'yla da teknolojik olarak takibat başlattık. Bu bizim dışarıdan kendi ürünlerimizle alakalı bir süreçti. Sonrasında Tesla kullanıcıları Türkiye'de çoğalmaya başladı. Biz de bu kullanıcılara standart ürünlerimizi tedarik etmeye başladık. Bu ürünleri tedarik ettikten sonra kullanıcılar bu araçların ne kadar çevreci ve kullanımının avantajlı olduğunu gördükçe bu araçları daha fazla kullanma yoluna gittiler. Tabi o zamanda daha hızlı şarjlara ihtiyaç duyuldu. Biz de bu şarj istasyonlarını zaten mevcut teknolojimizle geliştirmiş olduğumuz için bununla ilgili taleplerin bize geldiğini gördük. Firma olarak zaten bu istasyonları diğer araç yapılarına uygun olarak üretmekteydik. Ancak Tesla'nın kendine özgü bir yapısı olmasından dolayı bunu kendi başımıza yapmamız mümkün değildi. Bundan dolayı da gerek müşterilerimizin gerekse bizim temaslarımız Tesla ile bu şekilde başlamış oldu” diye konuştu.

“UYUMU GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA KENDİ MARKAMIZLA SATABİLİR DURUMDA OLACAĞIZ”

Sürecin teknik olarak başladığını belirten Gersan Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Serdar Şalcı, uyumun gerçekleştirildiği takdirde ürünleri kendi markaları ile satabileceklerine vurgu yaparak, “Biz şuanda işi teknik olarak başlatmanın antantını yapmış olduk. Bu anlamda süreç başladıktan sonra biz zaten hali hazırda üretim gamımızda hazır olan ürünleri Tesla'ya uygun olarak da üretebilmenin ara modüllerini gerçekleştireceğiz. Bunlar birkaç aylık bir süreç olacak bizim için. Bu birkaç aylık süreç sonrasında biz bu uyumu gerçekleştirdikten sonra bu ürünleri kendi markamızla satabilir durumda olacağız. Tesla şimdiye kadar kendi markasıyla kendi ürünü olarak ya ücretsiz ya da kendisi satarak tedarik ediyordu. Ama biz şimdi bu bölgede sadece ülke bazında değil global olarak bu ürünleri ister Tesla bünyesinde ister kendi bünyemizde, kendi markamızla tedarik edebilir duruma geleceğiz. Tabi bu ar-ge sürecinden, ürünün prototip olarak ortaya çıkmasından sonraki bir süreç” ifadelerini kullandı.

15 İLE 30 DAKİKA ARASINDA BATARYANIN YÜZDE 80’NİNİ DOLDURACAK

Tesla lisansıyla üretilecek hızlı şarj istasyonlarının özelliklerinden bahseden Mustafa Serdar Şalcı, şöyle konuştu: “Üreteceğimiz istasyonlar DC şarj istasyonları dolayısıyla normal şebeke geriliminden şarjdan farklı olarak daha yüksek güçlerle şarj işlemini yapıyor ki bunlar yaklaşık 50 ile 125 kilowatt arasında değişkenlik gösteriyor. Tesla'nın zaten en önemli özelliği bu şarj hızını ciddi anlamda yüksek güçle yaparak düşürmesi. Şarj hızını düşündüğünüz zaman bu yaklaşık olarak 15 ile 30 dakika arasında aracın yüzde 80'nine varan batarya kapasitesini doldurabilmiş olacak. Biz de zaten bunu hedefleyerek DC şarj sistemlerine geçiş yaptık. Ama ileride bu güç çok daha fazla 200-300 kilowattlara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz.

ŞOK SARJ SİSTEMİ!

Şok şarjlarla 2-3 dakikada bu ciddi menzil kazanımlarının elde edilebileceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde benzer olarak kablosuz şarj sistemleri de üzerinde çalıştığımız daha geleceğe yönelik sistemler. Bunlarla takviye edilerek artık şarj sorununun çok daha kısa sürelerde yapılabileceğini tamamen problem olmaktan çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Günümüzde artık araç menzilleri giderek 400 kilometrelere standart hale getirilebilir bir şekilde yaklaşmış durumda. Tesla'nın yeni duyurmuş olduğu bin kilometre menzilli araçları düşünecek olursak artık bu şarjlarla çok rahat ortalama 500-600 kilometre belki 700-800 kilometre gidilebilecek menziller olacak diye düşünüyoruz”.