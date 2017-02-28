Teşvik rakamları açıklandı

Ocak ayında 528 firmaya teşvik belgesi verildi. Bu firmalar şirket başı ortalama sadece 34 kişi işe aldı. Rakamlar istihdam hedeflerinin gerisinde kalıyor.

Ocak ayında 528 firmaya teşvik belgesi verildi. Bu firmalar şirket başı ortalama sadece 34 kişi işe aldı. Rakamlar istihdam hedeflerinin gerisinde kalıyor.

Ocak ayında 528 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 14, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 184, enerji sektöründe 205, hizmet sektöründe 111 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Ocak ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.02 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 648 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 17,827 olarak belirlendi.

REUTERS