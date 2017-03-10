THY ikinci pilot kriterlerini indirdi

THY tecrübeli ikinci pilot adayları için Boeing Yeni Nesil 737 uçaklardaki 1.500 saat olan uçuş tecrübesini 750 saate düşürdü.

THY tecrübeli ikinci pilot adayları için Boeing Yeni Nesil 737 uçaklardaki 1.500 saat olan uçuş tecrübesini 750 saate düşürdü.

Türk Hava Yolları (THY), tecrübeli 2. Pilot adayları için ‘B737 NG’ (Boeing Yeni Nesil 737) tipi uçaklardaki en az 1.500 saat olan uçuş tecrübesi kriterini en az 750 saate düşürdü.

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzeriden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları, “Tecrübeli ikinci pilot adaylarımız için B737 NG uçak tipinde en az bin 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check hariç) kriteri en az 750 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check hariç) olarak rezerve edilmiştir.

‘ŞİRKETLER ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİREBİLİYOR’

İlan kapsamında THY A.O filosunda yer alan B737 NG uçak tipinde en az 750 saat uçuş tecrübesine sahip olan II. pilot adayları değerlendirilecektir” denildi.

Havacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre pilotluk okullarından mezun olan adayların durumuna göre belli aralıklarla uçuş saat tecrübesinde havayolu şirketleri ayarlamalara gidebiliyor.

DHA-sozcu.com.tr