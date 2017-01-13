‘Size zam yapmayalım yoksa adam çıkaracağız’

THY Yönetimi Hava-İş Sendikasına başvurarak resmen "Ya işçi çıkaracağız, ya da 2017 yılı için ücretlere zam yapmayacağız" teklifinde bulundu. Hava-İş THY'nin teklifini anketle çalışanlarına soracak.

THY Yönetimi Hava-İş Sendikasına başvurarak resmen "Ya işçi çıkaracağız, ya da 2017 yılı için ücretlere zam yapmayacağız" teklifinde bulundu. Hava-İş THY'nin teklifini anketle çalışanlarına soracak.

Hava-İş Sendikası bugün yaptığı yazılı açıklamayla, Türk Hava Yoları’nda çalışan üyelerine işten çıkarılmaya karşı 2017 yılı için maaş zammından feragat edilmesini düşündüklerini bildirdi. Sendika, ücret zammından feragat ederek işten çıkarılmaları önlemeyi düşündüklerini belirterek bu konuda bir anket düzenleneceğini ve çalışanların görüşleri alınarak kararın verileceğini bildirdi.

‘THY’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMI’

Hava -İş Sendikası, Türk Hava Yolları’nda çalışan üyelerine yaptığı duyuruda şöyle denildi:

“Bir süredir Türk Hava Yolları yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde malum olunduğu üzere THY’nin içinde bulunduğu kriz ortamı nedeniyle 2016 yılında ciddi bir zarar oluştuğu görülmüş olup 2017 yılının da şirket için zorlu geçmesi beklenmektedir. Tarafımıza 25 dar gövde ve 7 geniş gövde uçağın hangarlara çekildiği bildirilmiştir. Ekip planlamanın hesaplarına göre ortalama bir dar gövde uçakta 24 Kabin memuru ve 12 pilot, geniş gövde uçakta ise (330/340 uçaklarında) 60 kabin memuru ve 20 pilot çalışmaktadır.

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Buna göre 1000’den fazla kabin memurunun ve 500’e yakın pilotun işgücü fazlalığı oluştuğu bilgisi sendikamıza iletilmiştir. Bu kapsamda THY yönetimi ya toplu işçi çıkararak ya da ücretlere 2017 yılı için zam yapmayarak (sosyal yardım ve ücrete ilişkin tüm haklar dâhil) tasarruf sağlamak teklifiyle sendikamıza başvurmuştur.İLGİLİ HABER THY işte bu yüzden o listede yok!

Bugün itibariyle suçlu veya sorumlu aramak gerçeklerle yüzleşmemize engel olmayacağı için gerçekçi olmak ve bu soruna bir tavır belirlemek zorundayız. Gerek ülkemizin ve THY’nin içinde bulunduğu sıkıntılı durum gerekse üyelerimizin iş güvenliği açısından bu teklifi düşüneceğimizi ancak nihai kararı vermeden önce üyelerimize yani sizlere danışacağımızı THY yöneticilerine ilettik. Zor bir tercih olduğunu ve her halükarda bir fedakârlıkta bulunacağımızı biliyoruz. Ya bir grup arkadaşımızın işsiz kalmasını göze alacağız ve teklifi doğrudan reddedeceğiz ya da 2017 yılı için ücret artışlarından feragat edeceğiz.

‘ÜMİDİMİZ ESKİ GÜZEL GÜNLERE DÖNÜLMESİDİR’

Sendika olarak içinde bulunduğumuz durum göz önünde bulunduğunda toplu işçi çıkarmama garantisi alınması halinde ücret zammından feragat etmenin doğru olacağını düşünüyoruz. Ancak bu karar hepimizi doğrudan ilgilendirdiği için anket yöntemiyle tüm üyelerimizin görüşlerini alarak bu görüş çerçevesinde karar vermenin uygun olacağını düşündük. Sizin de görüşünüzü ifade ederken hem üyelerimiz hem de THY ve ülkemiz için en doğrusunu gözeterek karar vereceğinize eminiz. Ümidimiz en yakın zamanda ülkemizin ve THY’nin bu sıkıntılı günleri geride bırakarak tekrar eski güzel günlerine dönmesidir.”

DHA