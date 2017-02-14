THY yolcu uçaklarını kargo uçağına çevirdi

Türk Hava Yolları müşteri sayısındaki azalma sebebiyle Boeing'e verdiği yolcu uçağı siparişlerini kargo uçağına çevirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Boeing’e verdiği 777 tipi uçak siparişlerinden teslim edilecek son ikisini yolcudan kargo modeline çevirdi. Toplam 102 ton yük taşıyabilen ve 777F olarak adlandırılan kargo uçakları, uzun menzilli seferlerde kullanılacak.

SİPARİŞ LİSTESİNDE GÖRÜLDÜ

THY, biri bu yıl sonunda, diğeri de 2018 başında teslim alacağı geniş gövdeli 31’inci ve 32’inci 777 tipi uçaklarını Boeing ile yaptığı anlaşma ile yolcudan kargo modeline çevirdi. Bu değişiklik imalatçının her ay açıkladığı sipariş listesinde de yer aldı.

Dün, ocak ayına ait trafik rakamlarını paylaşan THY, yolcu sayısında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12 kayıp yaşarken taşınan kargo miktarını ise yüzde 7,6 artırmıştı. Halen THY’nin 12 adet Airbus A330-200F tipi kargo uçağı bulunuyor. Yeni 777’lerle birlikte THY uzun menzilde daha yüksek kapasite sunmayı planlıyor.

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9 BİN 200 KİLOMETRE MENZİLLİ

Uzun menzilli seferlerde kullanılan 777-300ER serisi yolcu uçaklarının koltuk kapasitesi 349. Kargo modelinde ise kabine özel bir kapıdan kargo yükleniyor. Gövde altı ile birlikte uçak 102 ton kargoyu 9 bin 200 kilometre menzile taşıyabiliyor.

DHA