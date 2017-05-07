THY zarara uçtu

2016 yılını zararla kapatan THY, yılın ilk çeyreğine de kötü başladı. Üç ayda 1.4 milyar lira zarar açıklayan şirketin yolcu sayısı yüzde 8 azaldı

Türk Hava Yolları (THY) 2017'nin ilk çeyrek bilançosunda da zarar açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda önceki akşam yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket Ocak-Mart döneminde 1 milyar 421 milyon lira zarar etti. 2016'nın aynı dönemine göre zararı yüzde 14.78 artan THY geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 1 milyar 238 milyon lirsa zarar açıklamıştı. Vergi öncesi zararı Ocak-Mart 2017'de 1 milyar 716 milyon lira olan THY'nin esas faaliyet zararı ise 664 milyon lira oldu.

TRANSFERDE DÜŞÜŞ VAR

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sene başında gazetecilere yaptığı değerlendirmede “2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyoruz. Planlamalarımızı buna göre yaptık. İnşallah, martta açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Zor bir dönemde neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak” demişti.

2017'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 8 azalan THY toplam 13 milyon 37 bin yolcu uçurdu. Yurtdışı yolcuları yüzde 8, yurtiçi yolcuları yüzde 2.9 azalan şirketin toplam doluluk oranı yüzde 74.2'de kaldı. 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre toplam konma sayısı yüzde 9.6'lık düşüşle 97 bin 506 olan THY'nin transfer yolcu sayısı ise yüzde 11.6 azalarak 4 milyon 192 bin oldu.

Yolculara laptop dağıttı

İstanbul´dan ABD ve İngiltere'ye yapılacak olan direkt uçuşlarda laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın ardından bir çalışma yapan Türk Hava Yolları, dün itibarıyla uçuşlarında business yolcularına laptop dağıtımına başladı.