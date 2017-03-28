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THY’den önemli açıklama! 31 Mart’tan itibaren…

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz wifi hizmetine başlanacağını açıkladı.
23:1628 Mart 2017
Ekonomi
THY’den önemli açıklama! 31 Mart’tan itibaren…
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz wifi hizmetine başlanacağını açıkladı.
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