THY’nin yolcu sayısı düştü

THY'nin Ocak-Mart yolcu sayısı yüzde 8 düşüşle 13 milyon oldu.

Şirketin KAP’a bildirdiği ilk çeyrek trafik sonuçlarına göre, yolcu doluluk oranı ise 0.4 puan artışla yüzde 74.2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda yüzde 2.9, dış hatlarda yüzde 11.8 oranında gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise yüzde 11.6 geriledi.

Toplam arz edilen koltuk Km (AKK) yüzde 7.8 azalarak 36.3 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 1 artarken, dış hat uçuşlarda yüzde 9 azaldı.

Ücretli yolcu Km (ÜYK), yüzde 7.3 azalarak 26.9 milyar olarak gerçekleşirken; ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda yüzde 2.1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 8.1 oranında oldu.

Yolcu uçakları konma sayısı yüzde 9.6 azalışla 97,506 olarak gerçekleşti.

REUTERS