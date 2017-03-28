THY’ye sağlam laptop verdi kırık laptop aldı

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.

Girişimci Nazım Ekim Kaya THY’ye ABD uçuşu öncesi hasarsız olarak uçağa binmeden teslim ettiği laptopunu ekranı çatlamış olarak geri aldı.

ve @TurkishAirlines cihazı ekranı çatlamış olarak iade ediyor. Tutanak tuttum, bakalım ne olacak. pic.twitter.com/tEk3mZH5l9 — Ekim Nazım Kaya (@ekimnazimkaya) March 28, 2017



Daha sonra THY kendisinin hasarının karşılanacağını belirten bir yazıyı girişimciye teslim etti.

Here we go. pic.twitter.com/3hmhTbEL6D — Ekim Nazım Kaya (@ekimnazimkaya) March 28, 2017

Konuyla ilgili Kaya’yla Twitter üzerinden iletişime geçen THY Müşteri Destek Birimi ise özür dileyerek Kaya’dan hasarlı bagaj referans numarasını istedi. Ardından kendisine THY Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü tarafından gönderilen e-postayı paylaşan Kaya, “Önce hasarlı bavuldan bahsediyorlardı, şimdi laptop olarak düzelttiler. RT’ler işe yaradı sanırım, gayet hızlı ilerliyor süreç.” ifadelerini kullandı.