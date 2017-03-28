Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

THY’ye sağlam laptop verdi kırık laptop aldı

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.
Sozcu.com.tr
15:4228 Mart 2017
Ekonomi
THY’ye sağlam laptop verdi kırık laptop aldı
ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.

Girişimci Nazım Ekim Kaya THY’ye ABD uçuşu öncesi hasarsız olarak uçağa binmeden teslim ettiği laptopunu ekranı çatlamış olarak geri aldı.


Daha sonra THY kendisinin hasarının karşılanacağını belirten bir yazıyı girişimciye teslim etti.

Konuyla ilgili Kaya’yla Twitter üzerinden iletişime geçen THY Müşteri Destek Birimi ise özür dileyerek Kaya’dan hasarlı bagaj referans numarasını istedi. Ardından kendisine THY Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü tarafından gönderilen e-postayı paylaşan Kaya, “Önce hasarlı bavuldan bahsediyorlardı, şimdi laptop olarak düzelttiler. RT’ler işe yaradı sanırım, gayet hızlı ilerliyor süreç.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 15:4628.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar