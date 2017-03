THY’ye sağlam laptop verdi kırık laptop aldı

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.

Girişimci Nazım Ekim Kaya THY’ye ABD uçuşu öncesi hasarsız olarak uçağa binmeden teslim ettiği laptopunu ekranı çatlamış olarak geri aldı.



Daha sonra THY kendisinin hasarının karşılanacağını belirten bir yazıyı girişimciye teslim etti.

Here we go. pic.twitter.com/3hmhTbEL6D

— Ekim Nazım Kaya (@ekimnazimkaya) March 28, 2017