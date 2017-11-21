Tıkır tıkır ödeyene indirim başlıyor

Maliye Bakanlığı'nın vergisini tıkır tıkır ödeyen vatandaş için başlatacağı indirim yılbaşından itibaren geçerli olacak. Yüzde 5'lik indirimin tutarı 1 milyon TL'yi geçmeyecek.

Yenişafak Gazetesi’nden Cahit Saraçoğlu’nun haberine göre; Maliye Bakanlığı'nın dürüst mükellefe yüzde 5 vergi indirimi uygulaması 1 Ocak 2018‘de yürürlüğe girecek. Geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıran ve kaçakçılık suçunu işlememiş olanlar uygulamadan yararlanacak. İndirim miktarı 1 milyon lirayı geçemeyecek.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere verginin yüzde 5'i oranında sağlanacak indirim 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İlk olarak 2017'nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018'in mart ve nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıran ve kaçakçılık suçunu işlememiş olanlar yararlanacak. İndirim miktarı 1 milyon lirayı geçemeyecek. Düzenleme, uyumlu mükellefe bir vergi istisnasını ya da muafiyeti getirmiyor. Sadece mükelleflerin vergi dairesine ödeyecekleri vergi tutarında indirim sağlıyor.

İLGİLİ HABER İşte ödediğiniz bütün vergiler

HANGİ VERGİLERDE İNDİRİM OLACAK?

İndirim, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi ile kurumlar vergisi için söz konusu olacak. Bunun dışında; geçici vergi, stopaj, KDV, ÖTV, MTV, Damga Vergilerinde indirim söz konusu olmayacak. Bakanlar Kurulu, indirim oranını iki katına kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

KİRA GELİRİNE İNDİRİM YOK

Ücret, kira, değer artış kazancı (gayrimenkul satışından elde ettiği geliri beyan edenler), faiz, kar payı vb. menkul sermaye iradı elde eden, gelir vergisi mükellefleri indirimden yararlanmayacak. Kurumlar vergisi mükelleflerinden ise bankalar, faktoring şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları yararlanamayacak. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanabileceği indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak yapılacak.

İNDİRİM NASIL UYGULANACAK?

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, vergi indirim tutarı olarak hesaplanacak. Öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek. İndirim tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde beyan üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden (geçici vergi, KDV, stopaj vb) mahsup edilebilecek. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen indirim tutarları, mükelleflere iade edilmeyecek. Yani, iade hakkı kaybedilmiş olacak.

İŞ DÜNYASI YÜZDE 10 İSTİYOR

İş dünyası, vergi indirimindeki oranı yetersiz buluyor. İndirimin en az yüzde 10 olması talep ediliyor. Yine, vergi indiriminin, KDV ve ÖTV dışındaki diğer tüm vergiler için geçerli olması beklentisi var. Vergisini kanuni süresinde ödeyememekle birlikte, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı ile ödeyen ve bu tarih itibariyle borcu bulunmayan mükelleflerin de uygulamadan yararlandırılması isteniliyor.

İHLAL EDEN ESKİ ORANA TABİ OLACAK

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığı sonradan tespit edildiğinde ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle ödenmeyen vergiler eski orandan yeniden hesaplanıp ödenecek.