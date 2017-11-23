TL’deki değer kaybı alım gücünü etkileyecek

Dolar kuru dün 3.98'i gördü, tarihi rekor kırıldı. Kurda yaşanan bu artış sonucunda Türk lirasının değer kaybetmesi vatandaşın alım gücünü doğrudan etkiliyor. Yani, 'Benim dolarım yok, düşmesi veya yükselmesi beni ilgilendirmez' demeyin. Kurda yaşanan her yükseliş bize hayat pahalılığı olarak geri dönüyor. Çünkü madalyonun diğer yüzünde paramız değerini kaybediyor.

İki ay önce 3.4044 seviyesinde olan Dolar/TL dün, 3.98 liraya çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Böylece Türk lirası dolar karşısında eylül başından bu yana yüzde 17 değer kaybetti.

Bir türlü durdurulamayan döviz kurundaki artış işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçi olmak üzere 80 milyon vatandaşı yoksullaştıracak. Ekonomi küçülecek, enflasyon tırmanacak, hayat daha pahalı hale gelecek. Türkiye ekonomisi ithalata bağımlı olduğu için döviz kurundaki her değişim devletin bütçesini de 80 milyon vatandaşın cebini de doğrudan etkiliyor. Döviz artışı başta akaryakıt, doğalgaz ve elektrik olmak üzere günlük hayatta kullanılan tüm ürünlerin fiyatına zam olarak yansıyıp enflasyonu yükseltecek.

Son 1,5 yılda kur etkisi yüzünden perakende sektöründeki bazı yabancı şirketlerin Türkiye’den çıktığını görmüştük. Önümüzdeki dönemde perakende sektöründe kur etkisi dolayısıyla bazı ürünlere zam gelebilir.

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MEMURUN ZAMMI UÇTU

Sözcü gazetesi muhabiri Erdoğan Süzer’in derlediği bilgilere göre ise, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yüzde 4 zam yapılacak. Hükümetin Memur-Sen’le toplu sözleşmeyi imzaladığı 22 Ağustos tarihinde Merkez Bankası dolar kuru 3.5 liraydı. Dolar dün 4 liraya yaklaştı. Dolayısıyla yüzde 4 zam kararının alındığı günden bu yana dolardaki artış yüzde 14.3’e ulaştı. Toplu sözleşme günü örneğin 2 bin 500 liralık maaşının tamamıyla 714 dolar alabilen bir memur bugün sadece 625 dolar alabiliyor. Maaşı dolar karşısında 89 dolar yani 356 lira eriyen bu memur ocakta 100 lira zam alacak, kur artışı bu memurun 256 lirasını buharlaştıracak.

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İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkları gerçekleşen son 6 aydaki enflasyon oranında artacak. Dövizdeki artış enflasyonu yükselttiği için emeklilerin alacağı ocak zammı yüzde 5-6 civarına çıkabilecek. Ancak kura bağlı enflasyon zamlarıyla ve vergi zamları maaş zammının 3 katının da üzerine çıkacağı için milyonlarca emeklinin refahı değil, yoksulluğu artacak. Aynı şekilde önümüzdeki ay asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 15-20’nin altında kalması halinde milyonlarca asgari ücretli de reel gelir kaybına uğrayacak.

ALTIN YÜZDE 11 ZAMLANDI

Eylül ayından beri Dolar/TL kurunda yaşanan artışa paralel olarak çeyrek altın fiyatlarında yüzde 11’lik bir yükseliş yaşandı. Eylül ayında 241 TL olan çeyrek altın bu sıralar 268 TL’den satılıyor. Bu günlerde düğüne veya doğum ziyaretine gidecek olanların bütçesini buna göre hazırlaması iyi olabilir.

AVRUPA PLANLARI ERTELENEBİLİR

BBC Türkçe’nin derlediği bilgilere göre, dolar gibi euro da TL karşısında çok sık rekor kıran para birimlerinden biri. Eylül ayında TL’ye karşı euronun en düşük seviyesi 4,0675 idi. Bu aralar ise 4,6774 seviyesinden işlem görüyor. Bu da kurda yüzde 15’lik bir yükseliş yaşandı demek. TÜRSAB’ın (Türkiye Seyahat Acenteları Birliği) verilerine göre Türkiye’deki vatandaşların Avrupa’da en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri İtalya.

İtalya’nın başkenti Roma’ya düzenlenen 4 gecelik turlar ise 400 eurodan başlıyor. Bu da Eylül ayında bu tura 1.627 TL ödenirken şimdi 1.870 TL harcanması anlamına geliyor. Böylece Roma’yı ziyaret etmek isteyen Türkiye vatandaşlarına bu gezinin maliyeti iki ayda 243 TL arttı.