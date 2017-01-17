TOBB +1 seferberliği başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 6 yılın rekorunu kıran işsizliği çözmek için tüm üyelerini artı bir kişiyi istihdam etmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayında yaptığı konuşmada bu çağrıda bulunmuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 6 yılın rekorunu kıran işsizliği çözmek için tüm üyelerini artı bir kişiyi istihdam etmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayında yaptığı konuşmada bu çağrıda bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB, işşizliğe karşı ‘Türkiye'nin geleceğine artı bir istihdam' seferberliği başlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasına ve üyelerimize çağrıda bulunuyorum. İmkanın kısıtlıysa bir istihdam sağla. İmkânın varsa 10 istihdam, 100 istihdam sağla” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı konuşmada TOBB üyelerine seslenerek herkesin ekstradan bir kişiyi işe alması sonucu bir buçuk milyon insana istihdam sağlanacağını belirtmişti. Erdoğan, “TOBB'un üye sayısı bugün bir buçuk milyonu bulmuş durumda. Buradaki her üye, bir kişi işe alsa bir buçuk milyon işsize iş imkanı sağlamış oluruz. Bir kişiyi yanınza aldığınız zaman batar mı? Aksine bereketlenir orası” ifadelerini kullanmıştı.

‘BAŞARILI OLAMAYACAKLAR’

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Türkiye'nin geleceğine artı bir istihdam” seferberliği başlattı. Kampanya için düzenlenen toplantının açılışını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerine, “Hepimizin malumu. Olağanüstü günlerden geçiyoruz” diyerek başladı. Terör olaylarından sonra şimdi de Türkiye'yi ekonomik kriz tuzağına düşürme telaşına düşen odaklar olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmeye çalıştılar. Nasıl saldırırlarsa saldırsınlar başarılı olamayacaklar” dedi.