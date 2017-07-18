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TOKİ, 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı.

14:4618 Temmuz 2017
Ekonomi
TOKİ, 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 18 ilde 139 arsayı satışa çıkardı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Mersin, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Van'da toplam 813 bin 093,94 metrekare büyüklüğünde 139 adet arsayı (konut, ticaret, sosyo-kültürel tesis, merkezi iş, çarşı, iş ve alışveriş merkezleri, sanayi, meslek ve teknik, depolama, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, konut dışı kentsel çalışma, bakım ve akaryakıt istasyonu niteliğinde) yaklaşık 753 milyon TL muhammen bedelle “açık artırma” yöntemi ile satışa sundu.

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Müzayede, 03 Ağustos 2017 tarihinde (perşembe günü), saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde, İstanbul (Radisson Blue Hotel Şişli/İstanbul) ve İzmir'de (Mövenpick Hotel Alsancak/İzmir) gerçekleştirilecek.

İHA

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