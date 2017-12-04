Taşerona kadroda son dakika! Toplantı bitti, açıklama bekleniyor

Taşeron işçilerin kadro beklentisinde son aya girildi. Hükümet 'yıl bitmeden çözülecek' demişti. Son iki aydır da aynı açıklamayı tekrar ediyor. 2018 sayılı günler kaldı. Bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı için Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanıldı. Toplantı sonrası taşeron işçiler için de açıklama bekleniyor...

Taşeron işçilerin heyecanlı beklentisi sürüyor. Saat 11:00’de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında taşerona kadro konusuna son şeklin verilmesi bekleniyor. Peki toplantı sonrası açıklama gelecek mi?

TAŞERONA KADRO BAKANLAR KURULU’NDA MASAYA YATIRILDI MI?

Habertürk’ün haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı bugün saat 11.00’de başladı. Toplantıda taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin de gündeme geldi ve toplantı sonrasında Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından düzenlemenin son hali ile ilgili açıklama bekleniyor

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanlığı ile taşeron işçilerle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz.” dedi.

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TAŞERONDA YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

İddiaya göre; Taşeron işçileri, ‘özel statülü sözleşmeli personel’ olarak 4E’li olarak kadroya geçecek. Emeklilik hesaplamaları da 4C yani eski adıyla Emekli Sandığı kapsamında değerlendirilecek. Çalışanlarla yapılacak sözleşmeler 3’er yıllık olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları yapılacak. Araştırma sırasında 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle ayrıca mülakat da olacak. Çalışanların ücretleri eğer aynı işi yapan personelden daha az ise aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Şu anda kamuda çalışan 817 bin taşeron çalışanın öncelikle 410 bini kapsam dahilinde olacak. Belediyeler ve KİT’ler ilk etapta bu sistemde olmayacak. Ancak oralarda çalışanlar için de maliyet hesapları yapılıyor. Bunun için de bir formül açıklanabilir. Çalışanlar memur sendikalarına üye olabilecek. Şirketler aradan çıkacağı için de maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Asıl işi yapan personelin kademeli olarak 4E’den 4A kadrosuna geçişi de üzerinde çalışılan konular arasında. Kadroya geçen taşeronlar çalıştıkları kurumlarda aynı görevleri yapmaya devam edecekler.Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.

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