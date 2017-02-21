Torun maaşına 105 bin kişi başvurdu ama 6500 kişi alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 6.500 kişiye ödenmesi planlanan 425 liralık maaş için bugüne kadar 105 bin kişinin başvuru yaptığını, 27 bin 30 başvurunun şartlara uygun olduğunu açıkladı. Dün (20 Şubat) sona eren başvurular arasından ailenin gelir düzeyi, çocuk sayısı, doğumun normal veya sezeryan doğum olması, büyükannenin sağlığı ve yaşı gibi kriterlere göre eleme yapılarak 6500 kişiye torun maaşı bağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 6.500 kişiye ödenmesi planlanan 425 liralık maaş için bugüne kadar 105 bin kişinin başvuru yaptığını, 27 bin 30 başvurunun şartlara uygun olduğunu açıkladı. Dün (20 Şubat) sona eren başvurular arasından ailenin gelir düzeyi, çocuk sayısı, doğumun normal veya sezeryan doğum olması, büyükannenin sağlığı ve yaşı gibi kriterlere göre eleme yapılarak 6500 kişiye torun maaşı bağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir televizyon kanalında gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Müezzinoğlu, 6.500 kişiye ödenmesi planlanan 425 liralık maaş için bugüne kadar 105 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Çalışan annelerin 3 yaşını doldurmamış çocuklarına bakan büyükannelere verilecek ‘Büyükanne maaşı'na yoğun talep olduğunu belirten Müezzinoğlu, “Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var, 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz” dedi.

Toruna bakım maaşı başvuruları dün (20 Şubat) itibarıyla tamamlandı. İlk etapta pilot uygulama kapsamında 6500 aileye maaş bağlanacak. Bu yüzden 27 bin 30 başvurudan bazı kriterlere göre eleme yapılacak. Bakan, daha önce yaptığı açıklamada bu kriterleri ailenin gelir düzeyi, çocuk sayısı, doğumun normal veya sezeryan doğum olması, büyükannenin sağlığı ve yaşı olarak açıklamıştı. Bir yıl sürecek pilot uygulama sonrası verim alınması durumunda torun maaşı kriterlere uyan tüm ailelere verilecek.

ÖNEMLİ OLAN İSTİHDAM

Çalışma Bakanı Genel Sağlık Sigortası hakkında ise “Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabi idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki; ‘gelir testine gitmene gerek yok' bunu yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler” şeklinde konuştu.