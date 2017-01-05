Toruna bakacak büyükannelere para verilecek

Anne çalışırken toruna bakacak anneanne ve babanannelere devlet para verecek. Çalışma son aşamasına gelindi. Pilot illerin yakında açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu evde torununa bakacak büyükannelere prim desteği yapılacağını belirtti. Annelerin çalışma hayatına katılımı için böyle bir düzenleme içine girileceğini ifade eden Müezzinoğlu, “Anneanneye, babaanneye en büyük teşvik torunuyla beraber olmak. Hangi statüyle, koşulları ne olacak ve hangi desteği vereceğiz onun rakamlarını bu ay sonuna doğru, pilot illeri de açıklarız.

Şu anda çalışmalar olgunlaştı ama bir rakam telaffuz etmeyeyim. Tamamı netleşince şu illerde, şu çerçevede, şu pilot uygulamayı, şu kadar ailede yapacağız diyeceğiz. Sonra talep gelen ailelerin seçimlerini yaparak önce farz edelim bin ailenin 6 aylık sürecini gözlemleyeceğiz. 6 ay sonra bu projedeki verimlilik ne oldu? Memnuniyet ne oldu? Yaygınlaştırabilir miyiz? Onu da ikinci 6 ay için değerlendirerek bir yol haritası belirleyeceğiz” şeklinde ifade etti.

HALKTAN TALEP VAR

Söz konusu projeye talebin halktan geldiğini belirten Müezzinoğlu, “Proje bizim projemiz değil, bu proje bize tabandan gelen proje. İstanbul Sanayi ve Ticaret Odasından bize böyle bir projenin anneyi istihdamda daha güçlü tutabileceğini, çocuk için de huzur ve güven anlamında daha değerli olabileceğini, buraya bir destek verildiğinde ülkemiz ve milletimiz için güçlü bir proje olabileceğini ifade ettiler. Biz onlarla bir ekip çalışması yaptık, büyük oranda bizde aynı noktadayız ama bir pilot uygulamasını görmeden Türkiye genelinde değil üç tane ilde, belirli iş yerlerinde, belirli ailelere veya talep edenler arasından belirli sayıdaki bir aileyle başlayacağız” açıklamasında bulundu.

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‘PROMOSYONDA İSTEYEN BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR’

Emekli promosyonları ile ilgili de Bakan Müezzinoğlu, “Bankalar Birliği promosyon ödemesinin içinde. Şimdi özel bankalar da kendilerine göre çalışmalarını yapıyorlar. Biz de onlarla bu çalışma kriterlerini paylaşıyoruz. Burada kamu bankaları bu işin taahhüdüne girebilir ama bütün özel bankalara da açık. Şu anda bütün özel bankalarda bu rakamların üzerinde hangi stratejiyle ne verebileceklerini veya bu rakamları verip veremeyeceklerini kendileri değerlendiriyorlar. Ben inanıyorum ki kamu bankaları dışında özel bankalar da farklı tekliflerle veya asgari bazda bu değerlendirmelere, bu rakamlara biz de talibiz diyecekler ve hiçbir müşterisini de kaçırmayacaklar ama emeklimizin de 3 ay süresince mevcut bankası devam edecekse bir şey söylemesine gerek yok o mevcut bankasından devam edecek ama ‘Ben bankamı değiştireceğim, önümüzdeki günlerde filan banka bana daha farklı talep getirdi' bankasını değiştirebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 601 TL

Bakan Müezzinoğlu, “Memur maaşı kat sayılarında yüzde 3'lük zamdan sonra acaba en düşük memur maaşı ne olacak?” sorusu üzerine ise en düşük rakamın 2 bin 601 TL olduğunu söyledi.

2017’DE KAMUYA YENİ ALIM

Suriyeli çalışan sayısının sorulması üzerine de Bakan Müezzinoğlu, “Şu anda büyük oranda Gaziantep'te, Bursa'da, İstanbul'da çalışma izinli çalışan sayısı yanılmıyorsam 11 bin küsür” dedi.

“60 bin kamuya yeni alım 2017, bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitime, tabi Milli Eğitim özellikle Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen açığının yeni sistematiğini sözleşmeli statü üzerinden uygulayacak” diyen Bakan Müezzinoğlu şunları kaydetti:

“O nedenle bunların ne kadarı 657 o Milli Eğitimle yapacağımız değerlendirmelerden Maliye ile birlikte önümüzdeki günlerde belli olur. Toplam 60 binin diğer ikinci güçlü alımı İçişleri Bakanlığı, güvenlik elemanı diğeri de Sağlık Bakanlığı hekim dışı çünkü Sağlık Bakanlığı ne kadar hekim buluyorsa o kadarını alıyor 60 binin dışında. Yeni KHK'lar çıkar, dün itibariyle OHAL 3 ay daha uzatıldı. Burada ihraçlar da, iadeler de olur.”

İHA