Trabzon Limanı halka arz edilecek

Trbazon Limanı yüzde 30'unun halka arzı için düğmeye bastı. Arzın 2018'in ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

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Trabzon Liman İşletmeciliği halka arz çalışmaları kapsamında Deniz Yatırım ile anlaştığını duyururken, arzın 2018 yılının ilk aylarında tamamlanması ve şirketin yüzde 30’unun Borsa İstanbul’a kote olması planlanıyor.

Halka arzla birlikte Trabzon Limanı BİST’te işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın, 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una denk gelen ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret’e ait ait 6.3 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’a başvuruda bulunuldu.

Trabzon Limanı’ndan yapılan yazılı açıklamada halka arzın SPK ve BİST yönetiminin onayları çerçevesinde 2018 yılı başlarında tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2003 yılında 30 yıllık işletme hakkı Albayrak Grubu tarafından alınmasının ardından Trabzon Limanı’nın elleçleme kapasitesi yapılan yatırımlarla 3.9 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı.