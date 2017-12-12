Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 22 milyon 38 bin 944 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,8'ini kamyon, %2,2'sini minibüs, %1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil %58,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,3 ile kamyonet, %12,6 ile motosiklet, %7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %28 arttı. Bu artış otomobilde %42,6, kamyonette %46,9, kamyonda %16,3, traktörde %26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste %7,3, otobüste %27,5, motosiklette %16, özel amaçlı taşıtlarda ise %31,3 azalış oldu.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %13,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %9,5, otobüste %6,1, kamyonette %26, kamyonda %8,1, motosiklette %21,5, özel amaçlı taşıtlarda %81, traktörde %5,1 olarak gerçekleşti. Minibüste ise %1,7 azalış oldu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 35 bin 88 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 86 bin 568 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 948 bin 520 adet arttı.

Devri yapılan toplam 701 bin 968 adet taşıt içinde otomobil %69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile kamyonet, %4,5 ile motosiklet, %3,8 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların %5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 adet otomobilin %38,5'i LPG, %35,1'i dizel, %26'sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4'tür.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 113 adet otomobilin %13,8'inin Renault, %13’ünün Volkswagen, %7,8’inin Fiat, %6,7’sinin Toyota, %6,3'ünün Hyundai, %5,5'inin Opel, %4,8'inin Dacia, %4,7'sinin Audi, %4,6'sının Nissan, %4,6'sının Mercedes-Benz olduğu, %28,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin %40,5'i 1501-1600, %26,4'ü 1401-1500, %14,5’i 1300 ve altı, %13,6’sı 1301-1400, %4'ü 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin %59,4’ü beyaz, %17,8'i gri, %7,6'sı siyah ve %5,7'si kırmızı iken %9,5'i diğer renklerdedir.