Trafik sigortasına ‘Havuz’ modeli

Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar Havuzu” modelini getiren yönetmeliğin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan açıklamada, bazı şirketlerin zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarının altı çizilerek, bu sorunun çözümüne ilişkin yeni bir adım atılacağı, prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak “Riskli Sigortalılar Havuzu” oluşturulacağı bildirildi. Söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek olup, büronun işlemleri de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetlenecek.

İHA