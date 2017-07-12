Trafik sigortasına havuz zammı

Hükümet zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasında düzenlemeye gitti. Ancak düzenleme bu kez vatandaşın canını yakacak.

Hükümet, 11 Nisan'da zorunlu trafik sigortasına getirdiği tavan uygulamasını sigorta şirketlerinden gelen direnç üzerine değiştirmek zorunda kaldı. Yeni düzenlemeyle, kaza yapmayan taksi, minibüs, otobüs ve kamyon sürücüleri ödüllendirileceğine, sigorta primlerine gizli zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle Doğan ve Şahin gibi eski aracı olanlar hariç hiç kimse, trafik kazası nedeniyle aracında oluşan değer kaybının tamamını sigorta şirketlerinden tahsil edemeyecek.

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası uygulamasını 3 ay sonra yeniden değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, başta ticari taksiler olmak üzere riskli gruba giren kamyon, minibüs ve otobüs gibi araçların zorunlu trafik sigortası poliçesini artık sigorta şirketleri kendi adlarına değil, yeni kurulan “Riskli Sigortalılar Havuzu” adına düzenleyecek. Havuza alınan araçların daha önce kaza yapıp yapmadığına bakılmayacak. Poliçeyi hangi sigorta şirketi keserse kessin, toplanan primler ve oluşacak hasar sigorta şirketleri arasında pay edilecek. Hasarın önce yüzde 50'si tüm sigorta şirketlerine bölünecek. Geri kalan yüzde 50'lik kısmın hesabında ise sigorta şirketlerinin sektördeki büyüklükleri dikkate alınacak.

Havuz kapsamındaki araçlar kaza yaptığında gelecek yıl ödenecek primleri 11 Nisan'daki düzenlemede olduğu gibi yine yüzde 50 ila yüzde 150 oranında zamlanacak. Ancak hiç kaza yapmayan araçlara uygulanacak indirim oranları yeni düzenlemeyle sürücüler aleyhine, şirketlerin lehine olacak şekilde azaltıldı.

PRİMLERE GİZLİ ZAM

Buna göre bir yılı hasarsız geçiren araçların zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 15 yerine sadece yüzde 10 düşecek. İkinci yıl hasarsızlıkta indirim oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye, üçüncü yıl hasarsızlık oranı da yüzde 45'ten yüzde 30'a indirildi. Kaza yapmayan araçların indirim oranları yüzde 5 ila yüzde 15 oranında budandı, primlere bu oranda gizli zam geldi. Örneğin normal primi 2 bin 89 TL olan ticari bir taksi üç yıl boyunca hiç kaza yapmazsa prim yükü 1.440 lira yerine 1.607 liraya inecek. Dolayısıyla aracını dikkatli kullanan, hiç kaza yapmayan bu taksici yeni düzenleme nedeniyle 167 lira fazladan prim ödemek zorunda kalacak.

Doğan ve Şahin sürücüsü yaşadı

Yeni düzenlemeyle, trafik kazaları sonrasında sigorta şirketleri tarafından ödenecek değer kaybı tutarları da maddi teminat tutarının yüzde 15'i ile sınırlandırıldı. Buna göre değeri ne olursa olsun, trafik kazası sonrası araçlarda meydana gelen değer kaybının sadece 4 bin 950 lirası sigorta şirketleri tarafından karşılanacak. Sınırlama nedeniyle orta ve lüks gruptaki araçların kaza, değişen parça ve benzeri nedenlerle 20-30 bin lira değer kaybına uğrasa da sadece 4.950 lara ödeme yapılacak. Dolayısıyla Doğan ve Şahin başta olmak üzere ucuz araçlar dışındaki araçların değer kaybı tam olarak ödenmeyecek.