Traktör, jeneratör ve dizel motorlara ek vergi

Traktör ve bazı motor ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacağına dair kararlar Resmi gazetede yayımlandı.

Traktör ve bazı motor ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacağına dair kararlar Resmi gazetede yayımlandı.

Traktör, jeneratör, yarı dizel ve dizel motorlar, elektrik konvertörleri ile çeşitli demir boru ürünlerinin bazı ülkelerden ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar kapsamında AB ve EFTA ülkeleri, Güney Kore, Malezya’dan bu karar çerçevesinde yapılacak ithalatta ek gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Karar uyarınca, kapsamı kararla belirlenen zirai ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin “genelleştirilmiş tercihler sisteminden yaralanacak ülkeler grubu” ve “diğer ülkeler”den yapılacak ithalatına yüzde 21 ek gümrük vergisi tahsil edilecek.

Bu çerçevede, aynı ülkeler için geçerli olmak üzere, dizel ve yarı dizel motor ithalatı için yüzde 5.8 ile 16.8, sıvı elevatör ithalatı için yüzde 7.3 ve 13, elektrik motorları ithalatı için yüzde 7.3, rotatif elektrik konvertörleri ithalatı için yüzde 93, döküm ve demir boru ithalatı için ise yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi tahsil edilecek.