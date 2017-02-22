Tramvay hattı için euro ile borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “döviz bozdurma kampanyası” kapsamında aralık ayında 41 milyon 753 bin 334 dolar, 455 bin 824 Euro ve 393 Sterlini Türk Lirası’na çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “döviz bozdurma kampanyası” kapsamında aralık ayında 41 milyon 753 bin 334 dolar, 455 bin 824 Euro ve 393 Sterlini Türk Lirası’na çevirdi.

Şubat ayına gelindiğinde ise “Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım” işinin tamamlanabilmesi için yaklaşık 100 milyon Euro kaynağa ihtiyaç duydu. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü, İBB Başkanlığı'na tramvay projesinin aksatılmadan devam ettirilmesi amacıyla 100 milyon Euro iç borçlanma yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yetki verilmesini istedi. Teklif, İBB Meclis oturumunda AKP'lilerin oyları ile kabul edildi. Teklife CHP grubu “hayır” oyu kullandı.

İSTANBULLUDAN ÇIKACAK

CHP'li Meclis üyesi Tarık Balyalı, İBB'nin bankadaki döviz varlığını bozdurduğu için kurdan dolayı bir ayda 18 milyon lira zarar ettiğini söyledi. Balyalı, “İBB'nin hem döviz borcu var hem de birçok ihale döviz bazında yapıldığı için dövize ihtiyacı var. Kadir Topbaş ve yönetim kadrosunun yanlış kararı sonucunda İstanbul halkının cebinden çıkan milyonlarca lira faize gidecek” dedi.

DOĞUŞ YAPACAK

HALIÇ'in güney kıyısına yapılacak ve Eminönü'nden Alibeyköy'e uzanacak olan 10 kilometrelik tramvay ihalesi 29 Haziran 2016'da yapıldı. İhaleye teklifler Euro üzerinden sunulmuştu. Doğuş İnşaat, 152 milyon 998 bin 680 Euro teklif ile ihaleyi kazanmıştı. Haliç kıyısı boyunca çalışacak olan tramvay Eyüp'ü 350 metrelik köprü ile aşacak.