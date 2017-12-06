TROY ile Evrencan Gündüz “bu toprakların seslerini” keşfetmeye devam ediyor!

Türkiye'nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY, Evrencan Gündüz ile birlikte bu toprakların ortak değerlerini keşif yolculuğuna devam ediyor. 10 Kasım'da yayınlanan Çalın Davulları türküsünün ardından, serinin ikinci türküsü Vardar Ovası oldu.

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile genç sanatçı Evrencan Gündüz Türkiye’nin ortak değerlerini odak noktasına taşıyan bir işbirliğine gitti. Kasım ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan Çalın Davulları ile başlayan türkü yolculuğunun ikinci durağı Vardar Ovası oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016’da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY, tüm özelliklerini ve ilhamını Türkiye’nin toplumsal dinamizminden ve asırlara yayılan ödeme alışkanlıklarından alıyor. “Paranın ve ticaretin doğduğu topraklarda neden Türkiye’nin kendi ödeme yöntemi olmasın” sorusuyla yola çıkan TROY, türkülere kattığı yenilikçi yorumlarla tanınan genç sanatçı Evrencan Gündüz’le bu toprakların türkülerini keşfetmeye devam ediyor.

Projenin ikinci türküsü olan Vardar Ovası’nı Beşiktaş Balık Pazarı’nda yapılan canlı performansla yorumlayan Evrencan Gündüz’le çıkılan türkü yolculuğu 2018’de de devam edecek.