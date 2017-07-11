TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in atamasında dikkat çeken detaylar

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in RTÜK oylamasında en fazla oyu almadığı 15 gün içinde yapılması gereken atamasının ise 40 gün sürdüğü ortaya çıktı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan atama kararında, Bakanlar Kurulu'nca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından teklif edilen üç aday arasından Eren'in TRT Genel Müdürlüğüne atanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki İbrahim Eren, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı olmasıyla dikkat çekmişti. TRT'nin efsane genel müdürü İsmail Cem 34 yaşında kurumun başına geçmişti.

Hürriyet Gazetesi’nden Meltem Özgenç’in haberinde ise Eren’in atamasının detaylarına ilişkin bilgiler yer aldı. Özgenç’in haberine göre RTÜK’te yapılan seçimde Süleyman Ergüner 7 oy, İbrahim Eren ise TRT Genel Müdürlüğü içen 6 oy aldı. RTÜK oylama sonucu isimleri 31 Mayıs 2017 tarihinde hükümete bildirdi. Yasa gereği genel müdürün bildirimin ardından 15 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Fakat Eren’in seçilmesi tam 40 gün sürdü.

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İBRAHİM EREN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda üst düzey görevlerde bulundu. Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, Türkiye'nin önde gelen kanallarından ATV ‘ de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı yaptı. 2013 yılından beri Türkiye Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. TRT’de, TRT 1 ve TRT World' ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Türk Telekom AŞ.’de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürütmekte. İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babası.