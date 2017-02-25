Trump’ın yemin töreni davetini neden sakladı

Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yemin törenine katıldı, ancak bunu kamuoyundan sakladı. Neden sakladığını kendisine sorduk... İşte Turanlı’nın verdiği cevap...

Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yemin törenine katıldı, ancak bunu kamuoyundan sakladı. Neden sakladığını kendisine sorduk... İşte Turanlı’nın verdiği cevap...

ABD'de yapılan başkanlık seçimini büyük farkla Donald Trump kazandı. Trump'ın başkanlık yemin töreninde dünyanın dört bir tarafından siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri hazır bulundu. Yemin töreninin yanı sıra öğlen ve akşamki yemek davetlerine Taşyapı Grubu Başkanı Emrullah Turanlı da katıldı, ancak bunu kamuoyundan gizli tuttu. Turanlı katıldığı daveti neden gizli tutmaya çalıştığını sonunda açıklamak zorunda kaldı.

DAVET GELSE YİNE GİDERİM

ABD'deki başkanlık yemin töreni ve yemeğe davet edilen işadamı olmasına karşın, bu daveti bir sır gibi neden sakladığını SÖZCÜ Gazetesi'ne açıkladı.

– Başka bir işadamı olsa böyle onur verici bir davetin gazetelerde ve TV'de çıkması için elinden geleni yapar. Ama, siz neden böylesini şeref verici bir daveti saklama gayreti içine girdiniz… Yoksa bilmediğimiz bir korkunuz mu var?

-Ne korkusu? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Davete icabet ettim o kadar. Ben özel konuları reklam yapmayı sevmem. Buna ihtiyacım da yok. Bu daveti saklarım, saklamam. Kimseyi ilgilendirmez. Gene davet edilsem gene giderim.”

– Ama, akla şöyle bir şey geliyor. Trump'a karşı ABD halkından büyük tepki var. Hatta, sadece ABD halkından değil, tüm dünya ülkelerinden tepkiler geliyor. Hele, Müslümanlar için söyledikleri Müslüman ülkelerini çok kızdırıyor. Bir de 7 Müslüman ülke vatandaşına karşı koyduğu giriş ambargosu bu tepkilerin tuzu biberi oluyor.

-Her ülkenin seçilenine de, muhalefetine de tepki normaldir. Bunları hazmetmemiz gerekir. Bence, Trump bu tepkiyi Müslüman halkına değil, ABD'ye kaçak giren ve kaçak oturanlara karşı veriyor.

– Peki, ABD'de iş yapmayı düşünüyor musunuz?

BÜROKRASİ ZULMÜNDEN KORKMUYORUM

-Tabii ki, Amerika'da, Avrupa'da ve her yerde iş yapacağım. Ama, öncelikle yerim Türkiye'dir. Güzel insanların yaşadığı bu güzel ülkemde işadamlarına karşı ne kadar çok bürokrasi zulmü olursa olsun korkmayacağım. Ve ülkemde hukuk mücadelesi verip yatırımlara gene aynı hızla devam edeceğim.

– Peki… ABD'de ortak yatırımlar yapacağınız konuşuluyor. Bu konuda ne diyorsunuz?

-(Gülerek) Zaman her şeyin en iyi ilacıdır. İnşallah her şey beklentilerimiz üzerinde çok daha iyi olacak.