Trump’la görüşen ilk Türk işadamı

Türkiye’nin önde gelen işadamlarından Taş Yapı Grup Başkanı Emrullah Turanlı, Amerikalı iş ortakları tarafından ABD’de iktidara gelen Cumhuriyetçi Parti’nin üst yönetiminin Miami Palm Beach’te buluştuğu yemeğe davet edildi.

Turanlı, yemekte başkan seçildikten sonra Donald Trump ile sohbet etme imkanı bulan ilk Türk işadamı oldu. Başkan Trump sohbette, Turanlı'ya iki ülke arasındaki dostluktan çok memnun olduğunu belirtti ve bunun daha ileri gideceğinden söz etti..

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Turanlı, aynı yemekte, ABD'de hem Beyaz Saray'a hakim olarak hem de Kongre'de çoğunluk sağlayarak iktidara gelen Cumhuriyetçi Parti'nin Başkanı Ronna Romney McDaniel ile de bir araya geldi. McDaniel'e seçimlerden dolayı tebriklerini sunan Turanlı, başarılarının devamını diledi. Turanlı'nın, Türkiye'nin coğrafyasını ve kültürünü tanımak için davetini memnuniyetle karşılayan McDaniel, Türkiye'ye fırsat bulduğunda geleceğini belirtti. Amerika'daki görüşmelerinin devam edeceğini ifade eden Turanlı, “Bizim burada projelerimiz var. ABD'li dostlarımızın da Türkiye'ye ilişkin plan projeleri söz konusu. Aynı zamanda Amerika'nın önde gelen işadamlarını Türkiye'ye davet ettim. Böylece hem Türkiye'de hem de Amerika'da iş birliklerimiz olacak. Bunu sadece ticari bir işbirliği olarak görmemek lazım. Bu ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

TURANLI FLORIDA VALİSİ İLE BİRLİKTE

Emrullah Turanlı (solda), Florida Valisi Rick Scott (soldan ikinci) ile bir araya geldiler.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke, İstanbul'un da çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Vali Scott, Taşyapı'nın patronu Turanlı'ya ilk fırsatta Türkiye'ye gelmek istediğini içtenlikle söyledi.