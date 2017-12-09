Tüketiciye icra yağacak

Elektrik, su ve doğal gaz borçları için icraya gitmek artık daha kolay olacak. Vatandaşın hakem heyetine gitmesinin önü kapatıldı.

Hükümet, Tüketicinin Korunması Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gitti. Başta elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturaları olmak üzere küçük tutarlı borçlar için kolay yoldan icra davası açılabilecek. Yeni düzenlemeye göre şirketlerin ilamsız icra yoluyla icraya verdiği tüketiciler artık tüketici hakem heyetlerine de başvuramayacak. Sporcuların gelirleri üzerinden yüzde 35 yerine yüzde 15 oranında Gelir Vergisi ödemeleri kararını 2019 yılı sonuna kadar uzatan maddenin de yer aldığı mini torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yeni maddeler eklenerek kabul edildi.

GEREKÇELİ İTİRAF

Torba teklifin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında AKP'li vekillerin verdiği bir önergeyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesinde, tüketicilerin hem lehine hem de aleyhine düzenleme yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 3 bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik tüketicilerin lehine oldu. Ancak aynı maddeye, “Tarafların İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla” ibaresi de eklendi ve milyonlarca tüketiciyi icra davalarına açık hale getirecek kritik bir adım atıldı. Maddenin gerekçesinde tüketici hakem heyetlerinin tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme öncesi çözüm mercii olarak görev yaptığına dikkat çekilirken, düzenlemenin mevcut halinin tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklinde değerlendirmelere neden olduğu belirtildi. Bu durumun ilamsız icra yolunu kapattığı, hak arama ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz şekilde arttırdığı belirtilen gerekçede, maddede yapılan değişiklikle tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanabileceği bildirildi. Tüketici örgütleri ve tüketici avukatlarının SÖZCÜ'ye verdiği bilgilere göre, yapılan bu değişiklikle başta elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturaları olmak üzere tahsil edilememiş borçlar için tüketiciler icraya verilebilecek.

GECE YARISI OPERASYONU

Düzenlemeyi “Gece yarısı operasyonu” olarak değerlendiren Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, milyonlarca tüketicinin hakem heyetinde çözebileceği küçük sorunlar için artık icra süreçleri ve çok daha yüksek ödemelerle karşı karşıya kalacağını söyledi. Hekimci, “Hem tüketici hakem heyetleri başarılı olduğu için başvuru limiti 6 bin liraya çıkarılıyor hem de iş yükünün ağır olduğu gerekçesiyle icra iflas yolu açılıyor. Şimdi icra müdürlükleri ve zaten yoğun olan tüketici mahkemelerinin yükü olağanüstü artacak. Büyük hata yapıldı” dedi.