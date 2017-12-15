İstanbul’un sürücüsüz metro hattı bugün açılıyor!

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, bugün açılıyor. 16 istasyondan meydana gelen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın saatte 65 bin yolcuya hizmet vermesi ön görülüyor. Peki bu hattın açılması ile birlikte Üsküdar-Sancaktepe arası kaç dakikaya inecek? İşte haberin detayları...

Bugün açılışı yapılacak olan Metro Hattı’nın temeli 2012 yılında atılmıştı. Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olan 20 km'lik Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı, sürücüsüz olacak.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının ilk etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılıyor. 16 istasyon ve 17 kilometre olarak hizmete girecek olan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, vatandaşların güvenliği için de “peron kapı” sistemi kullanılacak. Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı, saatte tek yönde saatte 65 bin yolcuya hizmet verecek. Metro tamamlandıktan sonra ise Üsküdar-Sancaktepe arası 27 dakikaya inecek.

METRO HATTI HAVAALANINA UZATILIYOR

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerini birbirine bağlıyor. Metro hattı Sultanbeyli, Taşdelen üzerinden Yenidoğan'a ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na uzatılıyor.