Turizm sektöründen Reina tepkisi

TURYİD Başkanı Kaya Demirer Reina saldırısının yaşandığı alana gelerek "Açılınca eşlerimizle en güzel kıyafetlerimizi giyip Reina'ya geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Yılbaşı gecesi yerli ve yabancı 39 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısı sonrası olayın yaşandığı Reina adlı mekânın önünde anma ve teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi. Valilikten izin alınmadığı gerekçesi ile bugüne ertelenen yürüyüş ve teröre lanet buluşmasında katliamda yaşamını yitiren yerli ve yabancı misafirlerle mekân çalışanlarının fotoğraflarına çiçekler bırakılarak çelenk konuldu. TURYİD’in ( Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) organize ettiği yürüyüşe ‘İstanbul Turistik Mekân ve İşletmecileri ile Çalışanları’ başta olmak üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’ndan başlayan yürüyüşün ardından kanlı terör eyleminin gerçekleştiği Reina’nın önüne gelen katılımcılar olay sırasında yaşamını yitiren mekân çalışanlarının fotoğraflarının üzerine karanfil bırakarak mekânın sahibi Mehmet Koçarslan ve ortağı Ali Ünal’a taziyelerini dile getirdiler.

KOÇARSLAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçen katılımcıların basın açıklaması yaptığı Reina önünde söz alan ve yürüyüşü tertipleyen TURYİD Başkanı Kaya Demirel, “Sektör ayakta kalmalı, teröre karşı dayanışma zağrısı yaparken, mekan sahibi Mehmet Koçarslan, bir ara gözyaşlarına hakim olamadığı duygulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaya Demirer (TURYİD Başkanı)

“İstanbul markası sessizliğe bürünmemeli”

“Ülkemizin çok önemli bir markasına ‘Yalnız değilsin’ demeye geldik. Reina yalnız değil, arkamızda gördüğünüz insanlar bunun daha yüz katı bin katı, kulakları bizde kalpleri Reina'da. Biz korkmuyoruz. Korku tutsaklıktır, biz ümit vermeye geldik, biz ezelden beri hür yaşadık ve yaşayacağız. Değerli arkadaşlar Reina tekrar açıldığı zaman, gerekli izinlerini ve düzenlemelerini yapıp açıldığı zaman, biz o gün burada olacağız, en güzel kıyafetlerimizle, eşimizle dostumuzla, rezervasyonumuzu yapıp buraya geleceğiz, siz sayın mensupları hepinizi davet edeceğiz, saygı duruşundan sonra ‘Türk insanının dayanışmasını izleyin’ diyeceğiz. Türk toplumu duyarlı milletiz, gün dayanışma ve destek günüdür, sektörün zor gününde bu dayanışmayı gerçekleştirmek istiyoruz, İstanbul markasını bu toplum kesinlikle sessizliğe hapsetmeyecektir. Ne yaparsanız yapın hayatınıza sahip çıkın. Evden çıkın, alışverişe çıkın, sinemaya, tiyatroya ve restoranlara gidin. Herkesten bunu bekliyoruz ve kimsenin bize sırtını çevirmesini istemiyoruz.

Mehmet Koçarslan (Reina’nın sahibi)

“Onlar artık bizim evlatlarımız”

“Kardeşlerim. Beşiktaş ve Beyoğlu belediye başkanlarına çok teşekkür etmek istiyorum, bu destek ve tepki yürüyüşünü gerçekleştiren TURYİD'in değerli başkanına teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada sadece işletme sahipleri yok, dünya basını burada, çok üzgünüz. Öncelikle 27 turist kendi ülkelerinin ikaz etmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletine güvenerek buraya tatile gelmişti. Bu 27 yabancı evladımız, Mustafa Kemal'in dediği gibi artık bizim evlatlarımız, onlara gereken saygıyı ve ilgiyi göstermeliyiz. İşletmede emek verip hayatını kaybeden ve bize yine güvenip hayatını kaybeden değerli daimi müşterilerimizi saygıyla anıyorum. 39 aileye acı düştü, dünden beri yetişebildiğim kadar cenazelere katılmaya çalışıyorum ve yabancıların bize moral verdiklerini görüyorum. Hepimiz ölebilirdik, ortağım şans eseri kurtuldu, görüyorsunuz kızım da yanımda hepimiz burada olabilirdik, çok üzgünüz”…

Ali Sayar (İşletmeci)

“Evlere kapanmamalıyız”

“Kaybettiğimiz insanlar var. Ama bu sektörün de yaşaması lazım. Bizler yasımızı tuttuktan sonra işletmeciler olarak ayakta durmalıyız. Çünkü sorumluluklarımız var. Bu sektörde sadece İstanbul'da 1 milyona yakın insan çalışıyor. Bunların ailelerini de katarsak milyonlarca insanın bu sektörden geçimini sağlıyor. Vatandaşlar evlerimize kapanmamalıyız. Ancak bu şekilde üstesinden gelebiliriz. İnsanlarımızın da bir an önce toparlanıp yaşamlarına dönmesi lazım”…

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