Turizmde Bu Sabah yayın hayatına ara verdi

Referandumda çıkan evet kararının ardından turizm çevreleri tarafından sıkça takip edilen turizmdebusabah.com yayın hayatına ara verdi. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel kararı sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Sitede yayımlanan veda yazısında Boyut Yayıncılık tarafından yayın organının faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Sitenin yayımladığı veda yazısı ‘Evetse bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğine ara veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

Bülent Özükan imzalı veda yazısında şu ifadeler kullanıldı:

Boyut Yayıncılık olarak dijital yayıncılığa 1996 yılında başladık. Sonraki birkaç yıl içinde de TURSAB ve TUROB ile geliştirdiğimiz Hotel &Travel Guide işbirliklerimiz bizi turizmdebusabah.com’u yayınlamaya teşvik etti. Turizm pazarının özellikle yurtdışında büyümesinde ve tanıtılmasında minik katkılarımız olduğunu sanıyorum. Benzer faaliyette bulunan rakiplerimizle, turizm sektörünün haberleşme platformlarını oluşturduk. Sayfalarımızda, sektörün önemli isimlerinden binlerce makale yayınlandı. Türkiye bu yıllarda dünya turizm sektöründe bir başarı hikayesi yazdı.

Bugün turizmdeki başarı hikayesine ara verildiği görülüyor. Turizm, demokrasiyle gelişir. Turizm bakanımızın “Türkiye’nin artık deniz, kum, güneş turizmi satmayacağına ilişkin açıklamasını” okuduk. (Milyon yataklı kıyı otellerinin bir yerlere taşınması planlanıyor olmalı). Bakan ayrıca önümüzdeki yılların turizmde çok daha iyi olacağı müjdesini de verdi Hürriyet’teki haberde.

Yapımı tamamlanma aşamasında yüzlerce otel yatırımı kabus gibi…

Eski yıllardaki müşterilerini bekleyen binlerce tesis…

Turizmin tüm aktörleri, bugünlerde adeta kendi cenaze törenlerine hazırlık yapıyor gibiler…

Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz.

ESKİ BAKAN KARARI SOZCU.COM.TR’YE DEĞERLENDİRDİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan Turizmde Bu Sabah’ın yayın danışmanı ve Eski Turizm Bakanları’ndan Bahattin Yücel, sitenin yayın hayatına ara vermesine ilişkin “Referandum kararının da etkisi oldu. Son dönemde turizm ciddi kayıplara uğradı. Referandum yayın hayatına ara verilmesi noktasında belki hükümetin turizm politikaların onaylanması olarak görülmüş olabilir.” diye konuştu.