Turizme doping…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye turist getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına destek verecek.

Turizmi canlandırmak ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla belli sayıda turist getiren acentalara devlet desteği sağlanacak. 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak destek kapsamında, şartları yerine getiren acentelere 6 bin dolar ödenecek. 200 ve daha fazla yolcu getirenlere ise yüzde 30 oranında fazladan ödeme yapılacak.

Yayınlanan tebliğe göre, en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile; Gazipaşa, Antalya, Dalaman, Milas, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına turist getiren acentelere parasal destek sağlanacak. İran'dan bu havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye'deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları da aynı olanaktan yararlanabilecekler. Hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri ise destek kapsamı dışında bırakıldı.