Türk-İş Başkanı Atalay’dan kıdem tazminatı çıkışı

Türkiye yıllardır Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulup kurulmayacağını tartışırken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin çalışma hayatındaki asıl sorunların üzerini örtmek için sık sık konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konfederasyona bağlı sendika başkanlarıyla buluştuğu toplantıda sert açıklamalarda bulundu. Hükümetin Kıdem Tazminatı Fonu'yla ilgili olarak kendilerine hiçbir tasarı ya da taslak dahi vermediğini belirten Atalay, “Neyi planlıyorlar, ne hazırlıyorlar bilmiyoruz. Ancak yine de 2 ay öncesine göre kıdemde çok daha iyi noktadayız. Hiç olmazsa artık kazanılmış haktan, 30 günden bahsediyorlar” dedi. Atalay, Kıdem Tazminatı Fonu'na kesin olarak karşı olduklarını, mevcut sisteme ödemeyen işadamları için ağırlaştırılmış ceza konulmasının yeterli olacağını belirtirken, fona hiçbir güvenleri kalmadığını ifade etti.

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İŞ CİNAYETLERİ UNUTTURULUYOR

Başkan Ergün Atalay, kıdem tazminatının yılda 2-3 kere gündeme getirildiğini, bu sayede çalışma hayatındaki iş kazaları, taşeron işçilik, sendikasızlaştırma gibi sorunların tartışılmasının önlenmeye çalışıldığını söyledi. Kıdem tazminatı tüm vatandaşları ilgilendirdiği için çok popüler bir konu olduğuna işaret eden Atalay, “Madenlerde her gün işçilerimiz ölüyor, iş cinayetleri en yüksek olan ülkelerden biriyiz, Soma'da hâlâ sorumlular ortada yok, taşerona verilen kadro sözü, geçici işçilere verilen sözler yerine getirilmedi. Kıdem ödememek için çalışanlar aralık ayında işten atılıyor, mayısta yeniden işe alınmış gösteriliyor. Kıdemi konuşmaktan bütün bunları gündeme getirebiliyor muyuz, getiremiyoruz. Sanki tek sorunumuz kıdem” dedi.

GREV KARARLARI GELEBİLİR

Atalay, hükümet OHAL gerekçesiyle grevleri ertelemesini de sert dille eleştirdi. Grev ertelemelerinin kabul edilebilir olmadığını, OHAL yüzünden işçilerin en etkili hak arama yöntemi olan grev hakkını kullanamadığını belirten Atalay, “Hani OHAL'in kimseye zararı yoktu. Bakın işte bize var. Yıl başında başlayan ve 70 bin işçi için sürdürdüğümüz toplu görüşmeler yakında bitiyor. Belki bunlar bağıtlanmayacak ve patır patır grev kararı alınacak. O zaman ne yapacaklar göreceğiz” diye konuştu.

SENDİKACILARI HAPSE ATTILAR

TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kritik açıklamalar:

Bir sendikanın (Memur- Sen) 40 bin üyesi vardı, bir anda üye sayısı 1 milyona çıktı. Demek ki iyi çalışmışlar. Oysa bizim TÜMTİS sendikamızın 12 yöneticisi hapiste. Örgütlendikleri için, sendikal çalışma yaptıkları için içerdeler. Sendika para toplayıp ailelerine bakıyor.

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6 bin işadamının son bir yılda İspanya'dan ev aldığı söyleniyor. Biz işçilerin samanlık alacak paramız yok.

Hükümet geçici işçiler için söz verdi, sözleşme yaptı, altını imzaladı. 5 ay 29 günlük süreyi 11 aya uzatacaktı. Aradan 2 yıl geçti yapmadı. Ne yapayım AİHM'ye mi gideyim?

İşsizlik Fonu'nda 108 milyar lira birikti ancak işsizlere sadece 16 milyar lira verildi. İşsizin parasıyla istedikleri gibi yol, köprü yapıyorlar. Ancak işsize kullandırmıyorlar.

65 yıldır ILO'ya işçileri temsilen Türk-İş gidiyor. Bu sene, Memur-Sen temsil edecek dendi. Şaka gibi. ‘Onlar memur, hatta işçilerin amiri, işçiyi temsil edemez' dedik. Sorunu çözdük, bu sene gidiyoruz ama seneye Allah kerim.