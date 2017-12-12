Türk iş dünyasından ‘İbrahim Çağlar’ mesajları

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar’ın hayatını kaybetmesi üzerine iş dünyasından arka arkaya taziye mesajları yayımlanmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonrası ani vefatı İTO camiası başta olmak üzere tüm iş dünyasını yasa boğdu. İş dünyası temsilcileri gönderdikleri taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

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“TÜRK İŞ DÜNYASINA BAŞSALIĞI DİLİYORUZ”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “İstanbul Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'ın ani vefatından dolayı derin üzüntü içindeyiz. Genç yaşta başladığı ticaret hayatını ve sonrasında İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı görevini layıkıyla sürdüren Sayın İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.”

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“HAYIRSEVER KİŞİLİĞİ İLE HEPİMİZE ÖRNEKTİ”

Defacto CEO’su İhsan Ateş, “Vizyonu ve çalışkanlığı ile Türk iş dünyasına örnek olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar‘ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sadece iş hayatındaki başarıları ile değil hayırsever kişiliği ile de hepimize örnek olan Sayın Çağlar'ın vefatının ülkemiz için büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Kendisini, gerek İTO Başkanlığı gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle ülkemizin beşeri ve iktisadi olarak daha ileri gitmesi için emek harcayan gerçek bir ülke sevdalısı olarak hatırlayacağız.”

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“TÜM YAKINLARININ ACILARINI PAYLAŞIYORUZ”

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, “İstanbul Ticaret Odası'nın çok değerli lideri, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumun tüm yakınlarının acılarını paylaşıyor, kendilerine Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Makamı âli, mekanı Cennet olsun.”

“İŞ DÜNYASININ UNUTULMAZ LİDERLERİ ARASINDAKİ YERİNİ ALACAK”

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “ İş dünyasına yaptığı çok değerli katkılarıyla yakından tanıdığımız İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya büyük önem veren saygıdeğer İbrahim Çağlar, yaşamı boyunca yaptıklarıyla hatırlanacak ve iş dünyasının unutulmaz liderleri arasındaki yerini alacak. Çağlar ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

“ÜLKEMİZE YAPTIĞI DEĞERLİ KATKILARLA HATIRLAYACAĞIZ”

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, “Türk iş dünyasının değerli ismi, İstanbul Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İş dünyasının unutulmaz liderleri arasındaki yerini alan Sayın Çağlar'ı, ülkemize yaptığı değerli katkılarla hatırlayacağız. Cengiz Holding adına, başta ailesi olmak üzere, tüm iş dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

“DERİN BİR SAYGIYLA ANACAĞIZ”

DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Ülkemizin ve iş dünyasının önde gelen ismi, kıymetli insan İbrahim Çağlar'ın ani vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta değerli ailesine, tüm sevenlerine ve İstanbul Ticaret Odası camiasına baş sağlığı dileriz. İş dünyamız için sonsuz bir değer taşıyan İbrahim Çağlar'ı her zaman minnet ve derin bir saygıyla anacağız.”

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP”

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Türk iş dünyasının en saygıdeğer isimlerinden biri olan, özel sektör aracılığıyla ülkemiz ekonomisi ve toplumunun gelişimine her zaman öncülük eden Sayın İbrahim Çağlar'ın ani vefatının ülkemiz için büyük bir kayıp olduğuna inanıyorum. Yaptığı başarılı işler ve bu ülkeye kazandırdıklarıyla ismi sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle merhuma yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi ve İTO camiası olmak üzere tüm yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

“TÜM SEVENLERİNİN ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM”

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Değerli iş adamı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta kederli ailesi ve İstanbul Ticaret Odası camiası olmak üzere, tüm sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, merhuma Nef ailesi olarak Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.”