Türk lirasında önemli değişiklik

Merkez Bankası, E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Banka'dan yapılan açıklamada banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Çetinkaya ile birlikte 200 TL ve 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uysal’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Yeni banknotlar 27 Mart'tan itibaren tedavüle verilecek.

Merkez Bankası, E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Banka'dan yapılan açıklamada banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Çetinkaya ile birlikte 200 TL ve 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uysal’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Yeni banknotlar 27 Mart'tan itibaren tedavüle verilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını, banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırıldığı bildirildi.Banka’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bankamızca 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu III. tertip Türk lirası banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırılmıştır. 24 Aralık 2012 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu II. Tertip 100, 20 ve 10 Türk Lirası banknotlar ve 08 Nisan 2013 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu II. Tertip 200, 50 ve 5 Türk lirası banknotlara kıyasla aşağıda belirtilen III. tertip banknotların sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır.

Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte;

• 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'ye,

• 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal'a,

• 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'ye,

ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

E-9 Emisyon Grubu III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotlar 27 Mart 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Söz konusu banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından II. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

III. tertip 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.