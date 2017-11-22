Türk Telekom hakkında CEO’dan yeni açıklama

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Türk Telekom hakkında açıklamalarda bulundu. Doany, "Yüzde 55'lik kısmı alan çok şanslı bir firma olacak." dedi.

BloombergHT tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Zirvesi kapsamında konuşan Türk Telekom CEO’su Paul Doany, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Şirketteki hisse dağılımı hakkında konuşan Doany, Türk Telekom’un yüzde 55’lik kısmın yüzde 55’lik kısmı şirketin operasyonel kısmı tarafından tamamen izole edildiğini söyledi. Doany, “Bu şirketin değerini artırmaya çalışıyorum. Yüzde 55’lik kısım borç verenleri rahatlatıcak. Önümüzdeki hafta bir sonraki beş yıllık planı hazırlayacğaız. Kim bu hisseyi alırsa çok şanslı bir firma olacak” diye konuştu.

Türk Telekom’un yatırımlarında bir sorun olmadığını söyleyen Doany, kendi döneminde beş firmaya yatırım yapıldığını, üç firmaya daha yatırımın gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'deki firmaların döviz kuruna karşı hassasiyetinin ve Türk Lirası'nın çok değer kaybetmesinin Türk Telekom'u nasıl etkilediği yönündeki sorusu üzerine Doany, Türk Telekom'un mevcut yapısının 2,5 seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin temettü ödemeyi mümkün kılabileceğini söyledi. 2,5'ten sonra bunu, kaldıraçlarla dörde çıkarabiliriz.