Türk Telekom’da büyük zarar kapıda

Telekom’da krizin faturası büyük olabilir. MHP’li Erhan Usta, şirket yöneticilerinden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Usta, “Telekom’un içinin boşaltılmasına izin verildi” dedi

Hükümetin özelleştirme yoluyla yüzde 55'ini OTAŞ'a (Ojer Telekomünikasyon A.Ş) sattığı Türk Telekom'da yaşanan mali krizin kamuya büyük yük getirebileceği uyarısı yapıldı. MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, şirketin yapması gereken altyapı yatırımlarının yapılmadığını, dolayısıyla asıl büyük zararın önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını söyledi. Usta, Telekom'un tüm yöneticilerinden hesap sorulması gerektiğini de belirtti.

SAHİBİ Mİ DEĞİŞECEK?

Türk Telekom'un büyük ortağı OTAŞ'ın üç büyük bankaya olan 4 milyar 750 milyon dolarlık borcunu ödemede yaşadığı sıkıntı her gün yeni gelişmelere sahne oluyor. Türk Telekom'un yüzde 25 hissesi ile altın hissesine sahip olan Hazine Müsteşarlığı'nın borç krizinin devam etmesi halinde Türk Telekom'daki OTAŞ yönetim kurulu üyelerinin yerine atama yapabileceği gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından, OTAŞ'ın borçlu olduğu üç Türk bankasının alacaklarını tahsil edebilmek için OTAŞ'ın elindeki yüzde 55'lik hisseyi tümden satın alabilecek yeni girişimcilerle görüşme yaptığı bilgisi geldi. Gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendiren MHP'li Erhan Usta, Türk Telekom özelleştirmesi ile özelleştirme sonrasında yapılan işlemlerin baştan itibaren ‘bozuk' olduğunu söyledi.

GÖZ YUMULDU

Türk Telekom'un sadece 3.5 yıllık geliri kadar bir paraya satılarak kamunun büyük zarara uğratıldığını belirten Usta, özelleştirme sonrasında ise hiçbir denetim yapılmayarak Türk Telekom'un içinin boşaltılmasına adeta göz yumulduğunu ifade etti.

Usta, Türk Telekom özelleştirmesiyle imtiyazın mı yoksa altyapının mı verildiğinin bile hâlâ kamuoyuna açıklanmadığını, geçmişte DPT yönetimi olarak dahi bu bilgiye ulaşamadıklarını belirtti. Şartname gereği Telekom'u alan şirketin, büyük altyapı ve teknoloji yatırımlarını yapmak zorunda olduğunu, bunun için devletin bu şirketi sürekli denetlemesi gerektiğini ifade eden Usta, “Ancak ne yazık ki bu şirket hiçbir zaman yatırımları yapıp yapmadığı konusunda denetlenmedi. Bu şirket adeta korunarak devletin zarara uğramasına yol açıldı” dedi.

ULUFE DAĞITILDI

MHP'li Erhan Usta, Hazine adına Türk Telekom yönetimine atanan kişilerin şirkette yatırımların yapılıp yapılmadığından, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinden sorumlu olduğunu ancak bu görevin yapılmadığını söyledi. Türk Telekom gibi stratejik bir kuruma kamu adına yönetici atanırken nitelikten çok bazı kişilere yüksek maaş ödeme kaygısı güdüldüğü iddialarına işaret eden Usta, “Sadece yüksek maaş almaları için Hazine adına yönetime atanan, kamu haklarını korumayan tüm Türk Telekom yöneticilerinden hesap sorulmalıdır” dedi.

Enkaza dönüşür

Zor durum nedeniyle bugünlerde Hazine'nin yönetimi tümden ele almayı planladığına işaret eden MHP'li Erhan Usta “Türk Telekom olayında kamuyu büyük ve belirsiz bir yük bekliyor. Şirketin yapması gereken büyük altyapı yatırımlarını yapmadığı iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa, Türk Telekom bugün tümden devralınsa dahi enkaz devralınmış olacaktır. Düşünün 20 yıllığına bir evi kiralıyorsunuz. 20 yıl boyunca evin akan çatısını siz onaracaksınız, kapısını penceresini boyayacaksınız, ilk aldığınız günkü gibi temiz ve sağlam olarak ev sahibine teslim edeceksiniz. Eğer siz hiçbir yatırımı yapmadan 20 yıl kullanıp öylece teslim ederseniz o artık bir ev değil, enkazdır” benzetmesini yaptı.