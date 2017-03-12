Türkiye 2016’da dünya turizm sıralamasına giremedi

Türkiye, 2016 yılında, dünya ve kıtalar bazında "en çok ziyaret edilen ülkeler" sıralamasına giremedi.

Türkiye, 2016 yılında, dünya ve kıtalar bazında "en çok ziyaret edilen ülkeler" sıralamasına giremedi.

Global seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan HotelsPro’nun Londra, Shanghai, Orlando, Dubai ve İstanbul ofislerinden elde edilen verilere göre hazırlanan “2016 Global Seyahat İstatistikleri” açıklandı.

Buna göre, 2016 yılında dünya genelinde en çok ziyaret edilen ülke,

– tüm turistlerin yüzde 11.9’unu çeken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

– ABD’yi yüzde 8.0 tercih edilme oranıyla Avrupa kıtasından İtalya izlerken,

– İtalya’yı yüzde 6.1 ile Almanya,

– yüzde 5.9 ile İngiltere ve

– yüzde 4.9 ile İspanya izledi.

Verilere kıtasal olarak bakıldığında en çok rağbet gören kıta

– yüzde 58 ile Avrupa olurken,

– Asya yüzde 19.5 ile ikinci,

– Kuzey Amerika yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı.

– Güney Amerika yüzde 2.6,

– Afrika yüzde 2.3,

– Okyanusya ise yüzde 1.6 tercih edilme oranıyla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’yı izledi.

Kıtalar özelinde tercih edilen ülkeler baz alındığında;

Avrupa kıtasının birincisi

– yüzde 13.8’lik tercih edilme oranıyla İtalya oldu.

– İtalya’yı, yüzde 10.4 ile Almanya ve

– yüzde 10.2 ile İngiltere izledi.

Afrika kıtasında en çok ziyaret edilen ülke

– yüzde 26.7 ile Mısır olurken,

– Mısır’ı yüzde 21.3 ile Fas ve

– yüzde 18.6 ile Güney Afrika izledi.

Asya kıtasında en çok ziyaretçi çeken ülke ise

– yüzde 19.7 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

– Tayland yüzde 12.8 ile ikinci,

– Malezya ise yüzde 7.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kuzey Amerika’da

– yüzde 78.3 ile ABD en çok ziyaretçi çeken ülke olurken,

– ABD’yi yüzde 9.1 ile Kanada ve

– yüzde 8.7 ile Meksika izledi.

Okyanusya’da

– yüzde 74.6 ile Avustralya en çok tercih edilen ülke olurken, kıta özelinde

– yüzde 21.2 ile Yeni Zelanda ikinci,

– yüzde 1.4 ile Fiji üçüncü sırada yer buldu.

Güney Amerika kıtasının en çok ziyaretçi çeken ülkesi ise

– yüzde 25.2 ile Brezilya oldu.

– Brezilya’yı yüzde 22.9 ile Arjantin ve

– yüzde 21.9 ile Kolombiya izledi.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ 2.8 GÜN

HotelsPro’nun farklı ülkelerdeki ofislerinden elde edilen verilere göre, seyahat severler geride bıraktığımız yıl ziyaret ettikleri lokasyonlarda en çok 1-3 gün arası konakladılar.

Tüm konaklamaların yüzde 75’ini 1-3 gün arasındaki konaklamalar oluştururken, 4-7 günlük konaklamalar yüzde 22 olarak gerçekleşti.

7 gün ve üzerindeki konaklamaların oranı ise yüzde 3 oldu.

Tüm konaklama süreleri baz alındığında, seyahat severlerin ortalama konaklama süresi ise 2.8 gün olarak kaydedildi.

HotelsPro, 205’ten fazla ülkede 445.000’den fazla otel ile seçenekler sunuyor. Dünya çapındaki otel envanterini sürekli genişletmeyi hedefleyen HotelsPro’nun 40’tan fazla ülkede yerel ofisi bulunuyor.