Türkiye çok iyi bir laboratuvar

Suma Chakrabarti, “Türkiye, EBRDiçin oldukça önemli bir laboratuvarkonumunda. Bazı uygulamalarımızTürkiye’de başarılı olunca, bunusonra diğer ülkelere de taşıyoruz” dedi.

Suma Chakrabarti, “Türkiye, EBRDiçin oldukça önemli bir laboratuvarkonumunda. Bazı uygulamalarımızTürkiye’de başarılı olunca, bunusonra diğer ülkelere de taşıyoruz” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'nin, EBRD için önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, EBRD için çok önemli bir laboratuvar” dedi. 2009'dan bu yana toplam 7 milyar Euro yatırdıklarını belirten Chakrabarti, “Türkiye, en fazla yatırım yaptığımız ülke konumunda. Bunda ambargolar nedeniyle Rusya'dan çekilmiş olmamızın etkisi büyük. Fakat ülkenizdeki potansiyelin rolü de gözardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.

2.6 MİLYAR'LIK KAYNAK

EBRD'nin Türkiye'de Nef Grubu ile 600 milyon dolarlık yap-sat işine girmesini sağlayan anlaşmanın ardından Başkan Suma Chakrabarti ile sohbet etme fırsatı bulduk. İstanbul'da üst düzey temsilcilik şeklinde yönetilen birimin yanı sıra Ankara ve Gaziantep'te ofislerinin olduğunu belirten Suma Chakrabarti, “Geçen yılki zorlu koşullarda bile Türkiye'deki 43'ü aşkın projeye 1.9 milyar Euro yatırdık. Ayrıca, 750 milyon Euro da diğer kaynaklardan Türkiye'ye yönlendirdik. Böylece geçen yıl ülkenize EBRD kaynaklı 2 milyar 650 milyon Euro girmiş oldu. Bu yıl da her şeye rağmen yatırımları sürdürüceğiz” bilgisini paylaştı. Bankanın adının yapısını tam yansıtmadığını kaydeden Chakrabarti, “Adımız ‘Avrupa' ama biz sadece Avrupa'nın bankası değiliz. En büyük hissedarımız ABD. Japonya'nın da büyük hissesi var” dedi.

Bankanın kaynaklarını yönlendirme stratejisini paylaşırken özel sektör ağırlıklı çalıştıklarını vurgulayan Başkan Chakrabarti, “Kaynaklarımızın en az yüzde 60'ını özel sektöre yönlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bu oran ortalama yüzde 80 düzeyinde bulunuyor. Türkiye'de ise yüzde 98'e ulaşıyor. Özel sektöre kaynak kullandırma konusunda en yüksek oran Türkiye'de” diye konuştu. Türkiye'de odaklandıkları 5 temel önceliği ise, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yatırım, özel sektörün katılımıyla altyapıda kalite iyileştirmeleri, özel sektörün rekabetçiliğini artırmak, cinsiyet eşitliğini desteklemek, sermaye piyasalarını ve yerli piyasaları derinleştirmek olarak sıraladı.

TÜRKIYE TEST EDILIYOR

Chakrabarti, iş hayatında kadınların desteklenmesi, KOBİ'lere dönük projeler gibi birçok konuda devreye giren uygulamaları önce Türkiye'de denediklerini vurguladı. Sohbetimizde Başkan Chakrabarti'nin, “Türkiye, EBRD için çok önemli bir laboratuvar. Bazı uygulamalarımız Türkiye'de başarılı olunca, sonra diğer ülkelere de taşıyoruz. Bu, son gayrimenkul yatırımımız için de geçerli. Nef'le Türkiye'de ilk kez deneyeceğimiz gayrimenkul sektörüne yatırım, daha sonra başka ülkeler için de düşünülebilir. Yani, diğer ülkelere de model olabilir” sözleri dikkatimizi çekti.

GERGİNLİK İŞLEYİŞE YARDIMCI OLMUYOR

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti'ye Türkiye'nin Almanya ve Hollanda'yla başlayarak Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerginliğin banka olarak Türkiye'ye bakışlarını, dolayısıyla yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceğini sorduk. Chakrabarti, “Kuşkusuz Türkiye'nin söz konusu ülkelerle yaşadığı gerginlik elbette bize yardımcı olmuyor. Ancak yaşanan siyasi gerginliğin ekonomik ilişkilere fazla yansımasını beklemiyoruz” karşılığını verdi. Chakrabarti'ye yaklaşan referendumu hatırlatıp, düşüncelerini sorunca, “Son 4 yılda ülkenizde art arda seçimler yaşandı. Seçim ortamları EBRD'nin Türkiye ile ilişkisini olumsuz etkilemedi. Referandumun da fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

BİRKAÇ BATIK SORUNU YAŞANDI

Avrupa İmar ve Kalkanma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, 5 yıldır EBRD'nin başında olduğunu belirterek, Türkiye'deki yatırımlarında birkaçı dışında sorun yaşamadıklarını söyledi. Chakrabarti, “Görev sürem boyunca Türkiye'de yatırım yaptığımız şirketlerden, kullandırdığımız kaynak konusunda 1-2 küçük vakada olumsuzluk yaşadık. Bunların dışında çoğunlukla başarılı olduk” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VARLIK FONU’NU YAKIN TAKİBE ALDILAR

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye'deki ekibimiz çalışmaları izliyor. Fon bünyesindeki şirketlerle çalışabiliriz. Biz de yeni bir fon kurduk. Bu fona Çin ve Azerbaycan ortak oldu. Bünyesine önemli şirketler alınmış durumda. TVF bizim için önemli bir fırsat olabilir” dedi.