Türkiye en çok malı yine Almanya’ya sattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2016 yılında da Türkiye’nin en çok mal sattığı ülke geçmiş yıllarda olduğu gibi Almanya oldu. Türkiye’nin 2016’da toplam ihracatı 2015’e göre 1.3 milyar dolar azalarak 142.6 milyar dolara gerilerken Almanya’ya yaptığı ihracat 595 milyon dolar arttı.
Türkiye 2016 yılında Almanya’ya 14 milyar 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Irak oldu. Türkiye çoğunluğu Kuzey Irak’a olmak üzere 2016 yılında ülkeye 7.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Kuzey Irak’ı sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İtalya izledi.
Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke ise yine Çin oldu. Türkiye 2016’ya göre 2015’te yüzde 3.78 daha fazla Çin’den ithalat yaptı. 2015 yılında Türkiye Çin’den 22 milyar 720 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2016’da 23 milyar 578 milyon dolara çıktı.
ALMANYA’NIN PAYI YÜZDE 0.4 DÜŞTÜ
Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan dış ticaret istatistiklerini yorumladı. Erkan, “Bu dönem içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere takip etmektedir. 30 Aralık'ta açıklanan Kasım ay TÜİK verileri Avrupa Birliğİ'ni oluşturan 28 ülkeye ihracatın, toplam ihracatımız içindeki payının %48'den %46,7'ye düştüğünü göstermişti. AB ekonomilerindeki seyre bağlı olarak ihracat görünümümüzde dönem dönem dalgalanmalar olabiliyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verileri de, AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'ya olan ihracatın toplam ihracat içindeki payının %9,7'den %9,3'e düştüğünü göstermektedir. Bunda Avrupa Birliği ekonomilerinin ivme kazanamaması kadar, diğer ülkelere olan ihracatın artmasının da payı vardır” ifadesini kullandı.