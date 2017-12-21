Türkiye Moody’s’in takviminde yine yok

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılı programlı rapor açıklama takviminde de Türkiye'ye yer vermedi.

FOREKS

Moody’s geçen yıl Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin kredi notu gözden geçirmelerine yönelik düzenlemelerine uyulması gereken ülkeler listesinde yer almaması nedeniyle takviminde yer almadığını açıklamıştı.

Moodys’in EMEA İletişim Departmanı Stratejisti Abi Jones geçen yıl Foreks’e yaptığı açıklamada, “Ülke Kredi Notları Yayınlanma Takvimi, Avrupa Birliği düzenlemeleri gereğince, AB merkezli önde gelen analist tarafından hazırlanan raporları kapsıyor. Ancak Türkiye AB merkezli önde gelen analist değerlendirmeleri içinde yer almıyor.

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Bu nedenle takvimde değil” ifadelerini kullanmıştı. Moody’s, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor. Moody’s en son Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürmüştü.