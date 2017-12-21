Türkiye Moody’s’in takviminde yine yok

FOREKS
Moody’s geçen yıl Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin kredi notu gözden geçirmelerine yönelik düzenlemelerine uyulması gereken ülkeler listesinde yer almaması nedeniyle takviminde yer almadığını açıklamıştı.
Moodys’in EMEA İletişim Departmanı Stratejisti Abi Jones geçen yıl Foreks’e yaptığı açıklamada, “Ülke Kredi Notları Yayınlanma Takvimi, Avrupa Birliği düzenlemeleri gereğince, AB merkezli önde gelen analist tarafından hazırlanan raporları kapsıyor. Ancak Türkiye AB merkezli önde gelen analist değerlendirmeleri içinde yer almıyor.
Bu nedenle takvimde değil” ifadelerini kullanmıştı. Moody’s, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor. Moody’s en son Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürmüştü.