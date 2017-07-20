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Türkiye Petrolleri varlıklarını devrediyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) varlıkları Turkish Petroleum International Company'ye devredilecek.

10:4920 Temmuz 2017
Ekonomi
Türkiye Petrolleri varlıklarını devrediyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) varlıkları Turkish Petroleum International Company'ye devredilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) varlıkları Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi’ne (TPIC) devredilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre; TPAO’nun sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, ekipman, sondaj park sahaları ve müştemilatı BOTAŞ’a ait TPIC’e bedelsiz olarak devredilecek.

Karar kapsamında, TPIC’in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol arama ve işletme ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TPAO’ya devredilecek.

REUTERS

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